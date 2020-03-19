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Налоговая начинает серию видеоуроков о том, как пользоваться е-сервисами
20:19 18.03.2020 |
Государственная налоговая служба (ГНС) начинает серию видеоуроков налогоплательщикам о том, как пользоваться электронными сервисами.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Для помощи налогоплательщикам Государственная налоговая служба начинает серию видеоуроков, в которых будет разъяснять как правильно пользоваться электронными сервисами", - говорится в сообщении.
Первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.
Просмотрев его, пользователи смогут узнать как правильно заполнить декларацию шаг за шагом и как при этом избежать ошибок. Для того, чтобы подать декларацию через Электронный кабинет налогоплательщикам необходимо иметь электронную подпись.
В ГНС призвали налогоплательщиков в условиях карантина, который объявлен в Украине, пользоваться именно электронными сервисами.
"В связи с объявленным в Украине карантином с целью предотвращения распространения вируса COVID-19 призываем плательщиков пользоваться электронными сервисами от Государственной налоговой службы", - отметили в ГНС.
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