Никто в МВФ не отказывал Украине в кредите — Рашкован

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

Об этом он написал в Facebook.

"Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом меняющихся условий внешних рынков. Работают неплохо", - подчеркнул Рашкован.

"Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая, что изменились внешние рынки. Работает усердно", - добавил он.

По его словам, Украина и МВФ не привыкать работать через веб конференции.

Рашкован отметил, что на производительность труда карантин особо не сказывается.

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Как отметил Чурій, Украина уже приняла несколько важных законов. "Осталось принять один закон", - сказал он. По его словам, речь идет о законе, который не дает возможности возвращения бывшим владельцам банков. Кроме того, там идет речь о компенсации.