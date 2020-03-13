НБУ в апреле может пересмотреть прогноз инфляции в зависимости от развития событий

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле может предусмотреть прогноз инфляции в зависимости от развития событий, сообщил центробанк на своем сайте.

"Январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% к концу 2020 года, однако может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий", - указал НБУ в релизе в четверг.

"Национальный банк продолжает прогнозное смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики", - говорится в сообщении на сайте.

До сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику. Украинский экспорт продолжает расти.

"Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт", - пояснили в центробанке.

Украинский валютный рынок в свою очередь пока реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью, полагают в НБУ.

"Кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, на инфляцию в Украине в сторону снижения будут давить конкурентные войны между странами-производителями нефти, которые развернулись недавно. Они будут провоцировать удержание рекордно низких цен на энергоносители, что повлияет и на цены товаров украинского экспорта", - прогнозирует НБУ.

Как указано в сообщении, эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность.

