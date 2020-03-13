Глава Минфина Украины ожидает новой программы с МВФ до мая

Новое правительство Украины подтвердило основные параметры новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ), зафиксированные в декабре прошлого года на уровне staff level agreement, и надеется на ее открытие до мая этого года, сообщил министр финансов Игорь Уманский.

"Правительство заинтересовано в новой программе. Мы надеемся, что динамика (подготовки программы - ИФ) со сменой правительства не изменится. И мы выйдем на окончательное согласование как самого текста, так и самой программы", - сказал министр на встрече с журналистами.

Уманский сообщил, что 10 марта с его участием состоялся конференц-колл главы правительства Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на которой обсуждались вопросы, которые необходимо доработать для вынесения программы на заседание совета директоров Фонда.

По словам министра, двумя основными предварительными мерами является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, "который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком (с рынка - ИФ)". Уманский ожидает, что закон о рынке земли может быть принят уже на следующей неделе, и тогда же будет готов окончательный проект документа по банкам. Министр отметил, что считает манипуляцией мнение, что законопроект по банкам направлен против одного человека (экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского - ИФ), так как реально речь идет об общей норме для более сотни уже выведенных с рынка банков и возможных новых случаях в будущем.

Глава Минфину уточнил, что сейчас этот законопроект дорабатывает группа юристов под руководством министра юстиции Дениса Малюськи.

Как сообщалось, президент, Нацбанк и предыдущее правительство Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Открытие новой программы МВФ позволит правительство получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Предыдущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершилась 17 февраля этого года. Ее объем - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.