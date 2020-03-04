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Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет
Кабинет министр планирует отдать на приватизацию целый квартал государственных зданий в центре Киева, которые находятся в запущенном состоянии.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - написал он.
По его словам, сотрудников, которые работают в этих зданиях, подселят в другие государственные здания, а данная недвижимость будет передана в Фонд госимущества и продана на аукционах.
При этом министр не указал, о каких именно зданиях в центре столицы идет речь.
Как сообщал УНИАН, во время пресс-марафона в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация объектов, которые принадлежат Государственному управлению делами, будет проходить в три этапа.
В конце октября Зеленский поручил передать Фонду государственного имущества пять государственных предприятий, которые находятся в управлении Главного управления делами, для их дальнейшей приватизации. В число переданных объектов вошли госпредприятия "Чайка", "Центр-сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". Также туда вошел отель "Днипро" в центре Киева, который планируют продать как объект большой приватизации.
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