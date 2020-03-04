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Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч
Кабинет министров предоставил право Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тыс. долл.
Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления Кабмина в своем Telegram-канале.
Согласно тексту постановления, правительство внесло изменения в порядок формирования квоты иммиграции.
«Предложения в ГМС относительно установления квоты иммиграции на следующий календарный год вносят... Минэкономики - относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины», - сказано в тексте постановления.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил себе задачу обеспечить рост валового внутреннего продукта Украины на 40% за пять лет. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для этого нужно привлечь 50 млрд долларов инвестиций.
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