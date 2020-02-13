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В Кабмине подготовили «сюрприз» для владельцев «спящих» лицензий на добычу нефти и газа
17:41 13.02.2020 |
Кабинет министров разработал и намерен просить Верховную Раду поддержать законопроект, который позволит урегулировать ситуацию с так называемыми "спящими лицензиями" на пользование нефтегазоносными недрами.
Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проинформировал во время рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы уже разработали законопроект и в ближайшее время будем просить народных депутатов поддержать его в зале парламента. Не добываешь - то ты платишь, это единственный принцип, который нам позволяет стимулировать такие компании и людей отказываться от своих лицензий", - сказал Гончарук.
По его словам, сейчас есть сотни случаев, когда отдельные чиновники, используя служебное положение или отношения с должностными лицами, получали лицензии на добычу недр, но не используют их.
Премьер-министр отметил, что правоохранительные органы занимаются теми делами, которые были возбуждены в разные времена по фактам выдачи таких лицензий. "Если инвестор готов вкладывать средства честно, получать на конкурсных условиях лицензии, добывать, платить налоги, создавать рабочие места, добро пожаловать, будем работать. Если же есть желание где-то за взятку отвести себе какие-то лицензионные участки, а потом на них сидеть десятками лет, ничего не делать, то не получится", - сказал Гончарук.
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