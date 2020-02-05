В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба презентовали новый сервис, позволяющий привязать Квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте.

Как сообщает пресс-служба МВД, услуга будет полностью бесплатной и предоставит пользователям ряд преимуществ при использовании электронных сервисов, как государственных, так и связанных с бизнесом.

"Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Первым, кто получил КЭП на свою ID-карту, стал президент Украины Владимир Зеленский.

