В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

14:54 05.02.2020 |

Экономика, Украина

 

Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба презентовали новый сервис, позволяющий привязать Квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте.

Как сообщает пресс-служба МВД, услуга будет полностью бесплатной и предоставит пользователям ряд преимуществ при использовании электронных сервисов, как государственных, так и связанных с бизнесом.

"Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Первым, кто получил КЭП на свою ID-карту, стал президент Украины Владимир Зеленский.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

18:47 НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

18:03 Цена золота 5 февраля остаётся в плюсе на рисках коронавируса

15:49 Доллар 5 февраля растет к евро и иене, австралийский доллар дорожает на возобновлении аппетита к риску

12:49 В Украине будут по-новому вводить дома в эксплуатацию. Что изменится

12:34 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.02.2020

12:31 Справочный курс гривны 5 февраля повышен на 2,5 коп до 24,8407 грн/$1

12:16 Биржи АТР 5 февраля закрылись ростом в надежде на поддержку властями КНР экономики страны

11:41 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.02.20

11:36 Остаток средств на корсчетах банков 05.02.20

11:18 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.02.20

09:34 Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC

09:14 Венесуэльские продавцы отказываются принимать El Petrо

07:45 Биржи США 4 февраля закрылись в «зеленой зоне» на ослаблении рисков по коронавирусу

04.02 Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

• дальше…

17:49 Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС

17:46 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

17:46 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

17:34 Премьера Румынии Орбана отправили в отставку

13:53 Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу

13:33 Полупризнание вины. Как в Кремле готовятся соскочить с дела МН17

12:20 Инфляция в Венесуэле в 2019 году замедлилась до 9585%

09:24 Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику

09:23 США могут ввести новые санкции за «Северный поток - 2»

09:14 Венесуэльские продавцы отказываются принимать El Petrо

08:59 Замедление активности на рынках жилья представляет риск для роста мировой экономики - WSJ

08:34 Накануне голосования по импичменту президент Дональд Трамп выступил в Конгрессе США с посланием «О положении страны»

08:17 Выборы в США: на первом голосовании демократов предварительно лидирует Бутеджедж

08:10 Президент Польши подписал спорный закон, позволяющий правительству наказывать судей

04.02 Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет

• дальше…

18:14 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

14:54 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

12:58 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

29.01 Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

29.01 Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

28.01 В Киеве намерены ввести суточные и унифицировать месячные проездные билеты

27.01 Миграционная служба выдала украинцам более 4,3млн ID-карточек

24.01 В Украине стали открытыми данные о координатах земельных участков

• дальше…

19:34 Две ошибки Зе-команды. Почему провалился конституционный блицкриг Зеленского

19:28 Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»

18:14 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

14:57 Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

12:58 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

11:49 Полевой эксперимент. На какую цифру Дубилет поделит губернаторов

09:58 Текучие рейтинги. Почему Тягнибок может занять места Вакарчука и Ляшко

08:45 Недостача голосов: Как «слуги» нашли поддержку у Медведчука и Ахметова

08:03 Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли

04.02 Клинч Путина и Эрдогана: Чему обострение в Сирии учит Украину

04.02 Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

04.02 Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения

04.02 Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады

04.02 Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию

04.02 Мир, труд, октябрь. Каких скандалов ждать на новой сессии парламента

• дальше…

15:54 Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе

12:24 Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд

09:34 Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC

09:22 Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов

08:56 16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность

04.02 Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет

04.02 Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии

04.02 Круизные теплоходы США переходят на СПГ

04.02 Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке

04.02 Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30

04.02 Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq

04.02 Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

03.02 Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов

03.02 Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер

03.02 Facebook изменит принцип блокировки контента

• дальше…

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

14.05 Почему начальнику противопоказан перфекционизм

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно