Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Налог на YouTube и Google. «Слуга народа» ищет резервы для бюджета?
13:04 28.01.2020 |
Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев хочет обложить налогом на добавочную стоимось онлайн-сервисы и соцсети. Это какой-то сюр или реальность?
Товарищ Гетманцев, в своей активности по поиску "денег на благое дело", решил наехать на глобальные корпорации, предоставляющие услуги через интернет: Google, FB, YouTube, Apple. Закинул соответствующий законопроект в Верховную Раду. Регистрационный номер 2634.
Я понимаю, что с наполнением бюджета швах. Я даже согласен с тем, что проблемы копились годами и сейчас активно посыпались скелеты из шкафа... Например примитивизация экономики, демография, "уставшая" инфраструктура. Я понимаю, что с каждым последующим годом "скелеты" будут сыпаться все активней. Могу посочувствовать и даже согласиться, что не обо всех таких знаю.
Надо решать проблему. И тут есть два варианта.
Первый - сказать, что плохо, и честно предупредить население - затягиваем пояса на пару лет. Но при этом, не менее честно дать перечень мер, за невыполнение которых авторов могут пинком под филейную часть отправить на отдых.
Второй вариант - то же, что делало правительство Гройсмана последний год своей работы - говорить, что все прекрасно, обещать рост пенсий (за какие такие шиши) и выпуская облигации, обещать, что вот-вот все выйдут из тени и жить станет хорошо.
Сегодня ребята решили найти собственный путь. Нет, с облигациями все то же - брать приятно. А внутри страны появилась гениальная идея - а давайте поищем резервы. И начали искать, кого бы еще обложить налогом.
Но, похоже, до ребят не доходит, что вводя новые налоги, они только глубже копают яму себе самим. Потому что умные украинские компании тупо свалят. А международные не придут - зачем им лишний треш?
При этом, господа Гетманцев и товарищи даже не удосужились оценить риски. Помогу намеком:
Окей, Google, что будет с планами правительства, например, диджитализацией, если ты ограничишь работу части своих сервисов в Украине? Хотя бы сервисы картографии.
Google, поскажи, пожалуйста, как вырастет поток туристов в Украину из развитых стран, если они не смогут онлайн забронировать себе жилье? Или "погуглить", что посмотреть и где покушать в этой благословленной Господом стране?
Интересно, сколько лайков наберут посты господина Гетманцева в Facebook, если Цукенберг решит, что украинские дикари из Рады ему не интересы. И, кстати, если уж Facebook, то почему не Вконтакте и Одноклассники - все равно часть граждан через VPN уверенно сидит в этих сетях.
Примеры можно приводить и дальше. Думаю, читатели допишут сами.
Суть в другом - простой связи причин и следствий. Появилась "гениальная идея" - подожди кричать, посмотри со стороны, оцени откуда прилетит неприятность. Простой алгоритм, но некоторым, возможно, надо этому учиться.
Но это не сложно. Комрад Гетманцев, например, может "гуглануть" "что такое причинно-следственная связь". Пока что может. Ведь если законопроект №2634 станет законом, то "надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів" будет облагаться налогом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Цена нефти 4 феврваля усилила рост в ожидании дополнительного сокращения добычи ОПЕК+
|Индекс ожиданий деловой активности в Украине впервые снизился до 40,3 из 100 в январе 2020г - НБУ
|Суд приостановил концессию Херсонского морпорта по требованию консорциума «Аскет Шиппинг» и «Глобал Грейн»
|Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink