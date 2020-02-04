Налог на YouTube и Google. «Слуга народа» ищет резервы для бюджета?

Игорь Тышкевич, эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев хочет обложить налогом на добавочную стоимось онлайн-сервисы и соцсети. Это какой-то сюр или реальность?

Товарищ Гетманцев, в своей активности по поиску "денег на благое дело", решил наехать на глобальные корпорации, предоставляющие услуги через интернет: Google, FB, YouTube, Apple. Закинул соответствующий законопроект в Верховную Раду. Регистрационный номер 2634.

Я понимаю, что с наполнением бюджета швах. Я даже согласен с тем, что проблемы копились годами и сейчас активно посыпались скелеты из шкафа... Например примитивизация экономики, демография, "уставшая" инфраструктура. Я понимаю, что с каждым последующим годом "скелеты" будут сыпаться все активней. Могу посочувствовать и даже согласиться, что не обо всех таких знаю.

Надо решать проблему. И тут есть два варианта.

Первый - сказать, что плохо, и честно предупредить население - затягиваем пояса на пару лет. Но при этом, не менее честно дать перечень мер, за невыполнение которых авторов могут пинком под филейную часть отправить на отдых.

Второй вариант - то же, что делало правительство Гройсмана последний год своей работы - говорить, что все прекрасно, обещать рост пенсий (за какие такие шиши) и выпуская облигации, обещать, что вот-вот все выйдут из тени и жить станет хорошо.

Сегодня ребята решили найти собственный путь. Нет, с облигациями все то же - брать приятно. А внутри страны появилась гениальная идея - а давайте поищем резервы. И начали искать, кого бы еще обложить налогом.

Но, похоже, до ребят не доходит, что вводя новые налоги, они только глубже копают яму себе самим. Потому что умные украинские компании тупо свалят. А международные не придут - зачем им лишний треш?

При этом, господа Гетманцев и товарищи даже не удосужились оценить риски. Помогу намеком:

Окей, Google, что будет с планами правительства, например, диджитализацией, если ты ограничишь работу части своих сервисов в Украине? Хотя бы сервисы картографии.

Google, поскажи, пожалуйста, как вырастет поток туристов в Украину из развитых стран, если они не смогут онлайн забронировать себе жилье? Или "погуглить", что посмотреть и где покушать в этой благословленной Господом стране?

Интересно, сколько лайков наберут посты господина Гетманцева в Facebook, если Цукенберг решит, что украинские дикари из Рады ему не интересы. И, кстати, если уж Facebook, то почему не Вконтакте и Одноклассники - все равно часть граждан через VPN уверенно сидит в этих сетях.

Примеры можно приводить и дальше. Думаю, читатели допишут сами.

Суть в другом - простой связи причин и следствий. Появилась "гениальная идея" - подожди кричать, посмотри со стороны, оцени откуда прилетит неприятность. Простой алгоритм, но некоторым, возможно, надо этому учиться.

Но это не сложно. Комрад Гетманцев, например, может "гуглануть" "что такое причинно-следственная связь". Пока что может. Ведь если законопроект №2634 станет законом, то "надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів" будет облагаться налогом.