Долга, который Зеленский хочет списать ФОПам, нет - Опендатабот

В команде избранного президента Владимира Зеленского хотят списать физлицам-предпринимателям 7 млрд грн долга за единый социальный взнос (ЕСВ), но в реальности такой задолженности не существует - общий налоговый долг ФОПов составляет 2 млрд грн, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Ранее советник Зеленского по финансам и налоговой политике Данил Гетманцев сообщил СМИ, что ФОПам могут списать 7,4 млрд грн задолженности по ЕСВ, которая накопилась с 2016 года.

В Опендатабот проанализировали динамику закрытия ФОП и установили, что общая задолженность предпринимателей перед госбюджетом после 2017-го выросла всего на 500 млн грн. Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд грн.

"Если взять только сегмент предпринимателей, долг которых составляет меньше 20 000 грн (а это и есть те, кто не успел закрыть ФОП за эти два года, и кто не платил все это время ЕСВ), то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн", - говорится в сообщении.

"Таким образом, представители команды Зеленкого предлагают списать 7 млрд грн, тогда как реальная задолженность составляет лишь 2 млрд. "Спящие" же ФОПы увеличили свои долги только на 12 млн грн", - заключили в Опендатабот.

Также Гетманцев сообщал, что их команда подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) неработающих физлиц-предпринимателей. Кроме того, команда выступает за введение в Украине всеобщего декларирования доходов.

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