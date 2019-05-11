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Верланов прокоментировал инициативу Зеленского: Тогда нужно вернуть взнос тем, кто его уплатил
09:02 11.05.2019 |
В отношении реформы ГФС новоназначенный глава Государственной налоговой службы и экс-заместитель министра финансов Сергей Верланов отметил необходимость реформы системы единого налогообложения.
"Доля доходов от физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на единой системе налогообложения в государственном бюджете незначительна. Реформа единой системы налогообложения актуальна", - прокомментировал С.Верланов.
В то же время, комментируя идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского списать ФЛП задолженность по единому взносу, он отметил: "Это вопрос справедливости относительно тех физлиц, которые уплатили этот взнос. Этот вопрос находится в плоскости политического компромисса. Тогда (при списании долга должникам - ИФ) нужно вернуть взнос тем, кто его уплатил".
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