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Количество плательщиков ЕСВ за 3 мес. выросло на 290 тыс. лиц - и.о. главы ГФС
12:21 07.05.2019 |
Количество плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) выросло за январь-март 2019 года на 290 тыс. - до 10,6 млн лиц, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов.
"Категорически не соглашусь, что уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда было популистским шагом, как считают некоторые эксперты... Только за январь-апрель 2019 года поступления ЕСВ в сумме 84,7 млрд грн, что на 16,4 млрд грн больше по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года... За три месяца этого года количество застрахованных лиц выросло на более чем 290 тыс. лиц - до 10,6 млн", - написал он в соцсети Facebook во вторник.
А.Власов также добавил, что в январе-марте этого года заработная плата и денежное обеспечение, на которые начисляется ЕСВ, составили 275,6 млрд грн, что почти на 50 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщалось, ранее советник Владимира Зеленского по финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев назвал популистским шагом снижение ставки ЕСВ в 2015-2016 гг. Ему возразила министр финансов Оксана Маркарова, отметив, в частности, что это решение стало стимулом для экономического роста. При этом министр добавила, что дальнейшее снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, в частности, снижение ставок НДФЛ, должно стать приоритетом для государства "как только это станет возможным".
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