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Советник Зеленского предлагает ввести всеобщее декларирование
13:51 06.05.2019 |
Советник Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев предлагает освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и 100%-х бюджетников.
"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства... И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", - написал он в соцсети Facebook в понедельник.
По его словам, всеобщее декларирование должно стать последовательным шагом вслед за налоговой амнистией капиталов.
Д.Гетьманцев также уточнил, что речь идет о декларировании в электронной форме.
В то же время ранее Д.Гетьманцев называл "бездумным популизмом" снижение ставок единого социального взноса (ЕСВ), что, по его словам, привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ) и Фонда социального страхования.
В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова настаивает на том, что решение способствовало развитию экономики.
"Даже при том, что трансферт из бюджета на финансирование ПФ был и остается большим и есть проблемой, которая требует системного решения... решение об уменьшении ЕСВ в 2015-2016 годах было верным и дало стимул развитию экономики", - прокомментировала О.Маркарова в соцсети Facebook в понедельник.
Дальнейшее снижение налоговой нагрузки на труд, в частности, снижение ставок налога на доходы физических лиц, должно стать приоритетом для государства, как только это станет возможным, добавила глава Минфина.
Ее поддержал также первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов: "Мне кажется, что высокая налоговая нагрузка... в трудоемких сферах - это одна из немногих системных проблем со ставками налогов в стране".
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