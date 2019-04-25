Борьба за таможню и налоговую: чем грозит срыв фискальной реформы

Надежда Бурбела / УНИАН

Во вторник, 23 апреля, Конкурсная комиссия озвучила итоги отбора руководителя налогового подразделения нового образца, которое вместе с таможенным ведомством станет правопреемником ныне существующей Государственной фискальной службы. Согласно результатам проведенного конкурса, руководителем налоговой службы станет нынешний заместитель финансов Украины Сергей Верланов. Тем временем, проводившийся параллельно конкурс на должность главы таможенной службы заблокирован решением Окружного административного суда Киева.

Качественная реформа фискальных органов позволит повысить эффективность и прозрачность их работы, поскольку именно налоговая и таможенная сферы в течение долгих лет служили одним из основных рассадников коррупции. Важность проведения этой реформы отметили также украинские международные партнеры - наша страна взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом завершить реорганизацию ГФС до конца апреля текущего года.

Однако успех реформы напрямую зависит от того, кто возглавит новосозданные ведомства. Это должны быть новые люди, со свежим взглядом и образом мышления.

Ранее, за несколько дней до второго тура президентских выборов, ныне действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что победителем конкурса на пост главы таможенной службы стал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, известный рыночник и реформатор. Но это заявление оказалось преждевременным.

Как и любая другая реформа, связанная с большими деньгами, реорганизация Фискальной службы натолкнулась на масштабное противодействие. И объявленные в марте конкурсы на должности глав налогового и таможенного ведомств столкнулись с блокировкой со стороны судей. Если в налоговом подразделении реформаторам удалось прорваться и провести конкурс прозрачно, отбор на пост главы таможенной службы оказался в подвешенном состоянии.

В середине апреля в Окружной административный суд Киева поступили обращения с просьбой остановить конкурсный отбор. Интересно, что одним из их инициаторов выступил скандально известный бывший руководитель ГФС Роман Насиров, подозреваемый в хищении более двух миллиардов гривень государственных средств. К слову, он также брал участие в президентской гонке, набрав наименьшее количество голосов в первом туре выборов - ему высказали свою поддержку всего 2582 украинцев.

Помимо Насирова, ходатайства о блокировке конкурсов подали также «сочувствующие» ему лица: народный депутат Андрей Антонищак и бывший руководитель Харьковской налоговой администрации Станислав Денисюк.

Через два дня после второго тура президентских выборов - 23 апреля состоялся финальный этап конкурса на должность руководителей налоговой и таможенной служб. Отбор руководителя налогового подразделения, несмотря на все попытки его срыва, прошел прогнозировано - конкурсная комиссия рекомендовала правительству назначить на этот ответственный пост нынешнего замминистра финансов.

Тогда как в таможенной службе, ставшей камнем преткновения между реформаторами и контрабандной мафией, конкурс так и не состоялся, поскольку неделей ранее Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нардепа Антонищака о его блокировке.

На сложившуюся ситуацию поспешил отреагировать премьер-министр Владимир Гройсман, обвинив «контрабандное лобби» во вмешательстве в прозрачный конкурсный отбор.

«Я не отступлюсь от реформы таможни. Я призываю народного депутата, который подал в суд, отозвать иск. Я призываю судью еще раз проанализировать основания для остановки проведения конкурса... Мы найдем правовые основания, чтобы продолжить реформу и выбрать руководителей с хорошей репутацией», - оптимистично заявил глава правительства.

Но прогнозировать, каким будет исход сложившейся ситуации рано. На данном этапе Кабмин подал встречное ходатайство об отмене решения одиозных судей Окружного админсуда Киева о блокировке конкурса на таможне. Пока суд рассматривает этот иск, контрабандисты получили возможность продолжить свои схемы. Кроме того, в этот период не исключены массовые задержки товаров как на границе, так и в региональных таможнях.

Хорошо забытое старое

Нынешнее разделение Фискальной службы на налоговую и таможенную составляющие не является для Украины чем-то принципиально новым. За последние восемь лет эта реформа стала четвертой попыткой правительства ликвидировать коррупционные риски и повысить эффективность фискальных органов путем изменения названия и передела функций.

Налоговое и таможенное ведомства существовали отдельно до декабря 2012 года, после чего указом беглого экс-президента Виктора Януковича были объединены в единое Министерство доходов и сборов, известное в народе как «Минсдох», во главе с Александром Клименко, который в настоящее время является фигурантом многих расследований Генеральной прокуратуры. В далеком 2012 году тогдашнее руководство государства хотело сосредоточить в одних руках контроль за денежными потоками как внутри государства, так и на границе.

Просуществовала новосозданная структура недолго. После Революции Достоинства под девизом «Минсдох должен сдохнуть» правительство во главе с тогдашним премьером Арсением Яценюком вновь разъединило налоговое и таможенное ведомства. Но менее, чем через три месяца эти структуры вновь вошли в состав единой Государственной фискальной службы, которая по сути стала преемницей ликвидированного Министерства доходов.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в период существования ГФС, таких как создание электронного кабинета налогоплательщика и «единого окна» на таможне, ведомство по-прежнему обвиняли в коррупции и неэффективности.

В результате, в конце декабря 2018 года Кабинет министров, вооружившись лозунгами о необходимости борьбы с коррумпированными чиновниками, вновь принял решение о реорганизации ГФС и создании отдельных государственных налоговой и таможенной служб.

Победитель конкурса на пост главы налоговой службы Верланов озвучил главную задачу на новой должности / фото УНИАН

При этом важно отметить, что до сих пор неясно, каким образом будут функционировать «новые старые» структуры, поскольку предполагалось, что планы ожидаемых реформ назначенные руководители таможенного и налогового ведомств представят в течение месяца после назначения.

Победитель конкурса на пост главы налоговой службы Верланов уже в общих словах сообщил, что его главной задачей в новой должности будет обеспечение прозрачных правил игры для всех налогоплательщиков, демилитаризация службы, наполнение доходной части и уменьшение доли теневой экономики.

Тогда как будущее таможенной службы до сих пор остается загадкой. Хотя ранее главный претендент на должность главы этого ведомства Нефедов сообщал, что намерен автоматизировать работу таможни, сделав ее максимально электронной, и уделить максимальное внимание борьбе с коррупцией.

Кормушка на таможне

Несложно догадаться, почему в этой фискальной войне основным полем битвы выступила именно таможенная служба. Именно на этой составляющей завязаны основные коррупционные риски. И судя по тому, с каким усердием сторонники теневых таможенных схем противостоят Кабмину, ставки в этой игре высоки.

Как объяснил руководитель центра бухгалтерской и налоговой экспертизы компании Лига:Закон Юрий Циганок, задачами таможенной службы является защита экономических интересов государства, таможенный контроль и оформление товаров и транспортных средств, пересекающих границу, борьба с контрабандой и даже защита прав интеллектуальной собственности участников внешнеэкономической деятельности. Тогда как вся работа налогового подразделения в составе Министерства доходов, а затем и Фискальной службы была заточена преимущественно на одну, не самую главную функцию - взимание таможенных платежей.

«Как показал опыт последних лет, политический контроль за этим единым органом представляет собой достаточно лакомый кусочек для разных политических сил и постоянный предмет политического торга. Государственные интересы при этом отходят на второй план. Видимо поэтому одним из структурных маяков, обозначенных в Меморандуме с МВФ, зафиксировано разделение ГФС. В результате этой реорганизации в Украине снова должно появиться полноценное таможенное ведомство, заточенное на выполнение свойственных ему функций, а не только на взимание таможенных платежей», - отметил эксперт.

Между тем, бизнес надеется на то, что обещания Минфина об ожидаемом изменении философии фискальных органов окажутся не просто лозунгами, и из строгих надзирателей эти ведомства на деле превратятся в помощников и консультантов, предоставляя украинцам качественный сервис.

Получится ли добиться ожидаемого результата - покажет время. При этом важно понимать, что от перестановки слагаемых сумма не меняется - если «новые старые» ведомства возглавят нечистые на руку чиновники, нет смысла ожидать позитивного эффекта от проводимых реформ.