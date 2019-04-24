Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

В течение последних пяти лет Украина столкнулась я рядом острых проблем в сфере политики, безопасности и экономики, но все равно реализовала ряд ключевых реформ, говорится в сообщении Всемирного банка.

Во Всемирном банке отметили, что к ключевым реформам относятся: фискальная консолидация, переход на гибкий валютный курс, реформирование тарифов на энергоносители и системы соцпомощи, прозрачность государственных закупок, упрощение регулирования бизнеса.

К другим важным реформам банк относит: стабилизацию и реструктуризацию банковского сектора, реформа в сфере здравоохранения, создание антикоррупционных органов, а также внедрение декларирования имущества и доходов должностными и служебными гослицами.

При этом во Всемирном банке признали, что внедрение декларирования имущества и доходов для чиновников долгое время сдерживалось "влиятельными кругами, которые и дальше продолжают противодействовать реформам".

"В перспективе Украине необходимо будет проводить реформы по многим направлениям, чтобы обеспечить устойчивое восстановление экономики и общее процветание", - заключили во Всемирном банке.

Напомним, 5 марта Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%.

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