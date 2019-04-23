Финансовые новости
- |
- 23.04.19
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
28 побед Порошенко. После Майдана сделано больше, чем за 20+ лет
Роль Порошенко в развитии Украины действительно была огромной. Зеленскому страна достается в лучшем состоянии, чем в 2014-м. Главное - не оступиться.
На фото - Майдан в дни, когда я в первый раз зашел в здание Национального банка. Однозначно будущему президенту Украина достается в лучшем состоянии, чем в 2014 году.
Несмотря на то, что это заслуга не только президента, но и всех людей, которые в госорганах, в армии или гражданском обществе помогали отстраивать Украину, в историю этот период все равно войдет, как период руководства президента Петра Порошенка.
И за этот период действительно сделано было больше, чем за предыдущие 20+ лет независимости:
1. Сохранена независимость государства Украина.
2. Сохранена и продолжила развиваться демократия в Украине.
3. Рразвивается и (медленно) институционализируется гражданское общество.
4. Подписано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
5. Введен безвизовый режим между Украиной и ЕС.
6. В Конституции Украины закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО.
7. Начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации.
8. Армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу.
9. Создана единая поместная церковь в Украине.
10. Создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против страны агрессора.
11. Проведена декоммунизация.
12. Усилена украинизация государства.
13. Тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу.
14. Достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, снижается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут.
15. Плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков - как результат экономика стала более стрессоустойчивой.
16. Усилена и сохранена институциональная независимость НБУ.
17. Проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность - как результат банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году.
18. Введена электронная система госзакупок ProZorro
19. Проведена первая стадия пенсионной реформы.
20. Принято новое законодательство о приватизации.
21. Снижена коррупции в энергетической сфере - Нафтогаз стал прибыльным.
22. Начата глубокая медицинская реформа.
23. Начата реформа корпоративного управления на гос предприятиях.
24. Введено электронное декларирование для госчиновников.
25. Созданы НАБУ и САП, завершается запуск антикоррупционного суда в Украине.
26. Запускается среднесрочное бюджетирование.
27. Открыты сотни госреестров и петабайты opendata.
28. Проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году.
Хочу поблагодарить всех, кто в этот период помогал строить Украину, и президента среди них. Его роль была действительно огромной - все могло быть совершенно по-другому. А речь президента вчера, возможно, была его лучшей речью за пять лет.
73% голосов - огромные надежды людей, огромные ожидания, большой кредит доверия для нового президента.
Надеюсь, что база, построенная в 2014-2019 годах, станет хорошей основой для дальнейшего развития независимой демократической Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима
ТОП-НОВОСТИ
|Банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса, - НБУ
|Законопроект о введении рынка земли будет подан уже на следующей сессии Верховной Рады
|28 побед Порошенко. После Майдана сделано больше, чем за 20+ лет
|Иностранцы 22 апреля продавали валюту, чтобы купить новые выпуски гривневых гособлигаций
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому
|Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора
|Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ
|Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента
|Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ - аналитик «Конкорд Капитал»
|Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами
Это интересно
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом