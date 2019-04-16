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В правительстве рекомендуют не оспаривать проигрыш Украины в ВТО по транзитному спору с РФ
19:31 15.04.2019 |
Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития рекомендовала воздержаться от апелляционного обжалования по делу об ограничении Россией транзита из Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Напомним, в начале апреля стало известно, что в ВТО не признали нарушением блокирование Россией украинского транзита в страны Средней Азии.
Группа экспертов ВТО признала, что действия России были оправданы, поскольку действительно существует "чрезвычайная ситуация в международных отношениях" между Украиной и РФ. Украина утверждала, что РФ неправомерно ограничила транзитное движение с территории Украины через территорию РФ в третьи страны и нарушила базовые принципы многосторонней торговой системы.
Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития проанализировала отчет группы экспертов ВТО в этом деле и пришла к выводу, что отчет содержит "ряд существенных положений, позитивных для торговых интересов Украины и всего международного сообщества".
В частности, рабочая группа утверждает, что выводы группы экспертов ВТО о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" являются "фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличия вооруженного конфликта между Украиной и Россией".
"Кроме того, выводы группы экспертов ВТО дают возможность самой Украине в соответствии с собственными интересами в случае такой необходимости применять санкции против России, руководствуясь определенными экспертами ВТО положениями о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" согласно статье XXI ("Исключения по соображениям безопасности") ГАТТ 1994 года", - заявили в пресс-службе министерства.
"Группа экспертов ВТО в своем отчете также подтвердила, что Украина обязательно доказала бы факт нарушения российской стороной своих обязательств относительно свободы транзита, если бы не наличие признанных "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", которые сегодня существуют между Украиной и Россией", - добавили в министерстве.
Члены межведомственной рабочей группы согласились, что "содержательно представленный отчет группы экспертов ВТО в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Украины действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО".
Межведомственная рабочая группа приняла решение воздержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов по этому делу.
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