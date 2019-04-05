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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках

11:59 05.04.2019 |

Экономика

 Юрий Панченко / Европейская правда

В ближайшее время Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России.

Ее официальное название звучит сухо и малопонятно: "Дело DS512: Россия - Меры по транзитным перевозкам".

Но на самом деле это - ключевой торговый спор между Киевом и Москвой, который рассматривался в ВТО за время нашего членства в этой организации. Мы обжаловали политический запрет россиян, разорвавший кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

И, к сожалению, хороших новостей для нас нет. Решение принято не в нашу пользу. Украина проиграла этот спор.

Ящик Пандоры

Напомним, в 2016 году РФ запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции, которая направляется в Казахстан и Кыргызстан. Позже запрет расширили на другие среднеазиатские страны и Монголию.

В том же 2016 году Украина обжаловала действия России в ВТО. Сначала мы запросили консультации, а впоследствии - обратилась в Орган по урегулированию споров ВТО с просьбой о создании специальной группы экспертов для рассмотрения дела о нарушении россиянами правил ВТО (ст. V ГАТТ), которые запрещают дискриминацию транзита товаров других государств-членов организации. В свою очередь РФ мотивировала свои действия другой нормой (ст. XXI ГАТТ), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

Важный момент: Орган по урегулированию споров ВТО до сих пор никогда не рассматривал подобных дел. Упомянутая ст. XXI ГАТТ до сих пор считалась "темным пятном" в мировом торговом праве.

Как определить, где проходит грань между требованиями ВТО и вопросами национальной безопасности?

До Украины ни одно другое государство не рискнуло подать жалобу относительно правомерности использования ст. XXI ГАТТ. А значит, наш спор создавал прецедент, из-за чего к нему было приковано внимание всего мира. Сейчас в ВТО рассматривается еще одно похожее дело (по жалобе Катара), однако "первопроходцем" стала именно наша страна.

К слову, Украине даже советовали воздержаться от этой жалобы. Особенно - в контексте появления все новых и новых торговых войн, в которых государства начали использовать ст. XXI ГАТТ, вводя новые ограничения.

Помимо РФ, то же самое активно практикуют и США - и именно поэтому Штаты в этом споре заняли сторону России.

Сначала РФ вообще пыталась ставить под сомнение правомерность Органа по урегулированию споров ВТО рассматривать такие дела. В этом вопросе, по данным ЕвроПравды, Украина победила: в ВТО признали, что такие дела все же подпадают под их юрисдикцию.

Это - крайне важное решение, которое может повлиять на всю будущую Всемирную торговую организацию (ниже объясним, почему).

Но в других, ключевых вопросах удача была не на нашей стороне.

Законные ограничения украинской торговли

Итак, рассмотрев аргументы сторон, ВТО согласилась с позицией РФ, что политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.

Конечно, это решение крайне неприятно для нас.

Во-первых, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытка правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу.

А учитывая то, что российская агрессия продолжается, перспектив возобновления российского транзита не видно.

Во-вторых, признание правомерности действий Москвы наносит имиджевый удар по Украине и станет прекрасным подарком для российской пропаганды на Западе.

Тем более, что это далеко не первый торговый спор с РФ, который Киев проигрывает.

Напомним, в июле прошлого года в ВТО обнародовали решение по двум спорам. Сначала международные эксперты удовлетворили жалобу РФ о введении защитных пошлин на российскую аммиачную селитру.

А неделю спустя стало известно, что и в деле об импорте железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования Всемирная торговая организация приняла решение не в нашу пользу. Эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской железнодорожной продукции.

Второе решение стало для Украины настоящим шоком - наше правительство было уверено в своей победе.

А учитывая то, что одним из аргументов РФ была опасность посещения украинских предприятий российскими специалистами по сертификации (и в ВТО признали этот аргумент важным), решение существенно ослабило наши позиции и в транзитном деле.

Поэтому нам придется поставить крест на еще одном деле против РФ.

По крайней мере, последние решения делают маловероятным выигрыш по делу DS532, где Украина пытается оспорить запрет импорта украинских соков, кондитерских изделий и обоев. По данным ЕвроПравды, в правительстве считают так же и уже решили не требовать создания экспертной группы в этом деле. То есть формально не отзывая жалобу, мы де-факто откажемся от ее рассмотрения.

Теоретически, проигрыш Украины в транзитном деле не является окончательным - всегда остается возможность подать апелляцию (и по двум первым проигранным делам она была подана).

Однако наши шансы на выигрыш этих апелляций пока выглядят неубедительно.

Единственный позитив для Украины в такой ситуации - то, что негативное для нас решение по транзитному делу с очень высокой вероятностью означает выигрыш Украины в "зеркальном деле", инициированном против нас Россией. Это спор "DS525: Украина - Меры, касающиеся торговли товарами и услугами", в которой РФ пытается оспорить ряд украинских санкций - при этом Киев в своей защите ссылается на все ту же ст. XXI ГАТТ.

Впрочем, на этом хорошие новости для нас заканчиваются. А плохие - нет.

Как Украина создала проблемы для США

Как уже отмечалось, к "транзитному делу" было приковано внимание всего мира. И это не преувеличение. Причем значение имело не только финальное решение, но и промежуточное - то, что эксперты ВТО вообще взялись за его рассмотрение.

Признание того факта, что ограничения по ст. XXI можно обжаловать - отличная новость для многих стран, опасающихся торговых войн.

В частности, наибольшую пользу из этого спора вынес Европейский Союз. Имея проблемы с ограничением для изделий из стали на рынке США, ЕС (а вместе с ним - и другие страны, которых беспокоит новый стиль торговых переговоров Вашингтона) получил дополнительный инструмент для своей защиты.

Конечно, это ни в коей мере не означает, что США теперь изменят свое отношение к поддержке Украины. Впрочем, есть риск, что в ответственный момент экспрессивному Трампу кто-то может "вовремя" напомнить, кто именно создал эти проблемы для американской промышленности.

А к тому же это решение может усилить нынешний конфликт между ВТО и США. При таком сценарии в проигрыше окажется вся мировая торговая система, но Украина - в первую очередь.

И пусть такой сценарий пока выглядит "черным лебедем", его не стоит игнорировать.
 

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