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Украина хочет опротестовать решение ВТО о правомерности российской блокады транзита
09:39 08.04.2019 |
Министерство экономического развития и торговли Украины изучает решение арбитров Всемирной торговой организации о правомерности действий РФ по блокировке транзита украинских товаров по своей территории в 2016 году, а также планирует подать апелляцию на данное решение.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
При этом в Минэкономразвития опровергают заявления некоторых СМИ о "трех проигранных делах в ВТО", поскольку эта информация, отметили в министерстве, преждевременная и не соответствует действительности.
"Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен", - сказано в сообщении.
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05.04.19 Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках
Единственный позитив для Украины в такой ситуации - то, что негативное для нас решение по транзитному делу с очень высокой вероятностью означает выигрыш Украины в "зеркальном деле", инициированном против нас Россией.
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