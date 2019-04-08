Украина хочет опротестовать решение ВТО о правомерности российской блокады транзита

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает решение арбитров Всемирной торговой организации о правомерности действий РФ по блокировке транзита украинских товаров по своей территории в 2016 году, а также планирует подать апелляцию на данное решение.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

При этом в Минэкономразвития опровергают заявления некоторых СМИ о "трех проигранных делах в ВТО", поскольку эта информация, отметили в министерстве, преждевременная и не соответствует действительности.

"Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен", - сказано в сообщении.

Статьи по теме:

05.04.19 Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках

Единственный позитив для Украины в такой ситуации - то, что негативное для нас решение по транзитному делу с очень высокой вероятностью означает выигрыш Украины в "зеркальном деле", инициированном против нас Россией.

