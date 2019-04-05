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Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО — эксперты
Решение по делу о транзитных перевозках между Украиной и Российской Федерацией, которое рассматривалось во Всемирной торговой организации, может негативно сказаться на самой ВТО.
Такое мнение высказала партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко - один из ведущих украинских консультантов в сфере мер торговой защиты и ВТО.
В частности, считает эксперт, это может открыть путь для активного применения странами торговых ограничений по соображениям безопасности.
Как отметила Омельченко, это первый случай в истории ВТО, когда спор по поводу ограничений, введенных по соображениям нацбезопасности, не был урегулирован государствами и был полноценно рассмотрен третейской группой Органа по разрешению споров.
В результате, впервые было дано толкование ст. XXI(b)(iii) ГАТТ 1994 и определены критерии "сдерживающие" стороны в применении ограничений в целях защиты существенных интересов безопасности.
Теперь, отмечает эксперт, чтобы ссылаться в торговых спорах на интересы нацбезопасности, государствам потребуется доказать объективную "чрезвычайность ситуации" и "добросовестность" при введении мер.
"А именно - направленность мер на защиту населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка", - пояснила она.
Экспертам еще предстоит проанализировать, как решение по транзитному спору между Украиной и РФ отразится на других спорах, отметила Омельченко.
"В частности, в деле против США относительно ограничений на импорт алюминия и стали, инициированного Китаем, ЕС, Турцией, Россией, Мексикой и другими странами", - привела примеры эксперт.
Она также отметила что, с одной стороны, толкование ограничивает возможности для злоупотребления интересами нацбезопасности.
С другой стороны, весьма вероятно, что различные группы влияния, заинтересованные во введении протекционистских мер, будут подталкивать свои правительства к приданию любому международному конфликту статуса чрезвычайного обстоятельства, "чтобы оправдать торговые ограничения".
"В ближайшей перспективе расширение подобной практики может негативно сказаться на деятельности ВТО, усилив тенденцию к отходу государств от общих торговых площадок в пользу развития региональных объединений - ЕС, ЕАЭС, НАФТА, ТТП и т. д.", - подчеркнула она.
Напомним, что в деле DS512 Украина оспаривала ряд ограничительных мер на транзитные перевозки товаров автомобильным и ж/д транспортом, введенных РФ в период между 2014-2016 гг.
Украина указывала на несоответствие ограничений принципу свободы транзита, а также иные обязательства, принятые РФ в рамках ВТО.
Россия же сослалась на норму ГАТТ, позволяющую предпринимать исключительные действия в целях защиты существенных интересов безопасности.
Проанализировав обстоятельства дела, третейская группа установила, что действия РФ удовлетворяют всем требованиям для применения ограничений. Следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО.
5 апреля стало известно, что Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках.
В то же время решение третейской группы может быть пересмотрено Постоянным Апелляционным органом ВТО.
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