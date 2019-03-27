Украина выплатила $110,6 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Министерство финансов Украины 25 марта погасило третий купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина, общая сумма выплаты составила $110,6 млн.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года выпустила 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.

Новые еврооблигации выпущены со ставкой 7,375% годовых и выплатой купона раз в полгода - 25 марта и 25 сентября.

Их погашение осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы 25 марта и 25 сентября 2031 года и 25 марта и 25 сентября 2032 года.