Кабмин уже в третий раз сорвал срок подачи в Раду законопроекта «Об обороте земель»

Кабинет министров Украины должен был подать до 1 марта в Верховную Раду проект закона "Об обороте земель с/х назначения", но правительство уже в третий раз бойкотирует это требование принятого ранее закона.

Об этом сообщил представитель общественной коалиции за отмену моратория Дмитрий Ливч.

Так, напоминает он, продолжая мораторий на куплю-продажу сельхозземель в 2015 и 2016 годах, Верховная Рада также законодательно обязывала КМУ "разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Сначала - до 1 марта 2016 года, затем - до 1 июля 2017 года.

"Как и в предыдущие годы, Кабмин законопроект не внес и не сообщил о причинах систематического нарушения законодательных требований. Как и о том, кто в правительстве персонально несет ответственность за бойкот земельной реформы, а следовательно - за недополученные Украиной миллиардные инвестиции в агросектор", - отмечает Ливч.

Согласно информации из Меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, Кабинет Министров уже давно подготовил соответствующий проект закона, но не подает его в парламент.

Во время заседания правительства 13 февраля, Кабмин публично информировал о своем намерении подать в парламент данный законопроект вовремя, и даже утвердил План организации по подготовке документа. Согласно этому плану, документ должны были подготовить профильные ведомства - Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Держгеокадастр и Минюст до 15 февраля.

Статьи по теме:

11.09.18 Гройсман против полной либерализации рынка земли

"Я категорически против открытия всего рынка земли для всех, на все стороны. Это моя позиция как гражданина Украины, это для меня принципиально",- заявил Гройсман на форуме "Полная мобилизация: общий план действий".

