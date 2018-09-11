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Гройсман против полной либерализации рынка земли
14:51 11.09.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против полной либерализации рынка земли.
Об этом он заявил на форуме "Полная мобилизация: общий план действий", передают Українськi Новини.
"Я категорически против открытия всего рынка земли для всех, на все стороны. Это моя позиция как гражданина Украины, это для меня принципиально. Позиция номер два - надо дать возможность украинцам друга у друга покупать землю в ограниченном количестве и для специального использования",- сказал он.
По словам премьера, правительство готово к дискуссии по этому вопросу.
Как сообщали Українськi Новини, Гройсман настаивает на продаже земли физическим лицам - гражданам Украины с ограничением в 200 га в одни руки в случае открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Всемирный банк полагает, что земельная реформа позволит увеличивать экономический рост Украины на 1,5% ежегодно.
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