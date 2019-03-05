Финансовые новости
- |
- 05.03.19
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
18:31 04.03.2019 |
В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать пятую группу единого налога исключительно для представителей IT-отрасли Украины.
Законопроект №10094 опубликован на сайте Рады, передает Ain.ua.
К пятой группе предлагается отнести ФЛП, предоставляющие услуги в сфере IT: издание компьютерных игр и другого программного обеспечения, программирование, консультирование, обработка данных, размещение информации на веб-узлах.
Согласно законопроекту, такие ФЛП не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.
Также ФОП на 5-й группе будут иметь право использовать в своей работе оборудовани и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора (таким образом нивелируется одна из норм, прописанных в нашумевшем законопроекте Минсоцполитики).
Законопроектом предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы - по 1% в год до 10% в 2025 году:
5% дохода с 1 января 2020 года,
6% дохода с 1 января 2021,
7% дохода с 1 января 2022 года,
8% дохода с 1 января 2023,
9% дохода с 1 января 2024,
10% дохода с 1 января 2025 года.
Если же годовой доход ФЛП 5-й группы будет превышать 7,5 млн грн, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Такой же налог будет применяться для случаев, когда ФЛП на 5-й группе получает доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.
Согласно законопроекту, ЕСВ для плательщиков пятой группы с 2020 года составит двойной размер минимального страхового взноса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
ТОП-НОВОСТИ
|Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
|НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор
|Дефицит платежного баланса в январе-2019 снизился в 6,6 раза к январю-2018
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На АЗС в Киеве 4 марта подорожал автомобильный газ
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|В феврале госбюджет перевыполнен по доходам на 8,6%
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
|Размер больничных увеличился на 31,9% - ФССУ
|Украинцы оценивают свое экономическое положение лучше, чем страны в целом
Это интересно
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
|Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов
|Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом