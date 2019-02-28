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Минфин прокомментировал законопроект об авторизированном экономическом операторе
Министерство финансов прокомментировало принятие Верховной радой в первом чтении изменений в Таможенный кодекс Украины (законопроект №№7473) относительно некоторых вопросов выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, введение института АЕО позволит Украине перенять лучшие мировые практики и упростить таможенные формальности и процедуры для ответственного бизнеса.
В Минфине напомнили, что согласно статье 84 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, Украина взяла на себя обязательства адаптировать национальное таможенное законодательство к таможенному законодательству ЕС. Это предусматривает, в частности, и внедрение в Украине института уполномоченного экономического оператора (АЕО).
Концепция АЕО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и упрощения процедур международной торговли.
Статус АЕО - это наивысшая степень доверия таможни к предприятию, а следовательно, и самый большой перечень льгот и упрощения таможенных формальностей для предприятия.
Законопроектом предлагается ввести действенный механизм института АЕО в Украине аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения об ассоциации. Будущее признание статуса АЕО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЕО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров. Принятие этого законопроекта положительно повлияет на рынок труда, поскольку он направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности украинских предприятий, что, в свою очередь, станет основой для создания новых рабочих мест, отметили в Минфине.
Как сообщало РБК-Украина, Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
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