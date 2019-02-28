Верховная Рада намерена ввести институт авторизированного экономического оператора (АЭО).

За принятие в первом чтении законопроекта №7473 проголосовали 234 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В пояснительной записке к документу отмечается, что концепция АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.

Статус АЭО - высшая ступень доверия таможни к предприятию и, как следствие, наибольший перечень льгот и упрощений таможенных формальностей для предприятия.

Проектом предлагается ввести действенный механизм института АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения об ассоциации и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Будущее признание статуса АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2016 года Кабинет Министров одобрил законопроект о введении уполномоченных экономических операторов.

Согласно документу, планировалось введение двух видов сертификата уполномоченного оператора: сертификат надежности и безопасности (для транспорта и логистики) и сертификат по упрощению таможенных процедур (экспортно-импортные операции).