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Рада намерена ввести институт авторизированного экономического оператора
13:46 28.02.2019 |
Верховная Рада намерена ввести институт авторизированного экономического оператора (АЭО).
За принятие в первом чтении законопроекта №7473 проголосовали 234 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
В пояснительной записке к документу отмечается, что концепция АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.
Статус АЭО - высшая ступень доверия таможни к предприятию и, как следствие, наибольший перечень льгот и упрощений таможенных формальностей для предприятия.
Проектом предлагается ввести действенный механизм института АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения об ассоциации и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.
Будущее признание статуса АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2016 года Кабинет Министров одобрил законопроект о введении уполномоченных экономических операторов.
Согласно документу, планировалось введение двух видов сертификата уполномоченного оператора: сертификат надежности и безопасности (для транспорта и логистики) и сертификат по упрощению таможенных процедур (экспортно-импортные операции).
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