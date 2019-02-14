Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

Рынок медийной интернет-рекламы в Украине за 2018 год составил 3,511 млрд грн, что на 39,9% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Как указано в исследовании, проведенном Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ), доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы за этот период составила 56%.

Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились следующим образом: баннерная реклама - 37% рынка (сокращение на 12,6 п.п. по отношению к итогам 2017г); In-stream video (реклама ввидеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 42%(рост на 15,8 п.п.); In-page video (content-roll) - 9% (рост на 6,8 п.п.); другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) - 7% (снижение на 5 п.п.); спонсорство - 5% (снижение на 4,8 п.п.).

Доли мобильной медийной интернет-рекламы рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях общего оборота медийной интернет-рекламы составили: баннерной рекламы - 30% (рост на 16 п.п.); доля In-stream video - 29% (рост на 18 п.п.); доля In-page video (content-roll) - 14% (рост на 8,5 п.п.); доля нестандартных решений - 14% (рост на 10,5 п.п.); доля спонсорства - 13% (рост на 12 п.п.).

ИнАу также определила долю Programmatic (автоматизированной рекламы) на рынке медийной интернет-рекламы.

За исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 25,91% (рост на 15 п.п.), у площадок продажи посредством Programmatic составили 50,35% (рост на 5 п.п.).

Доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) в рекламе составила у агентств 34,45% (рост на 8 п.п.).

Методика измерения объема медийной интернет-рекламы была основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.

"В исследовании приняли участие ведущие агентства интернет-рекламы: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Sigma, ITCG, Havas Digital, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Netpeak, newage., а также представители крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: Автоцентр, Edipress, Люкс (24 канал), RBC, RIA, Ukr.net, UMH, Go2Net, FISH, Adpartner, Rontar, Online.ua, Новое время, RST, Обозреватель", - отмечается в сообщении.