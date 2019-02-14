Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 21:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ
17:30 14.02.2019 |
Рынок медийной интернет-рекламы в Украине за 2018 год составил 3,511 млрд грн, что на 39,9% превышает аналогичный показатель 2017 года.
Как указано в исследовании, проведенном Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ), доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы за этот период составила 56%.
Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились следующим образом: баннерная реклама - 37% рынка (сокращение на 12,6 п.п. по отношению к итогам 2017г); In-stream video (реклама ввидеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 42%(рост на 15,8 п.п.); In-page video (content-roll) - 9% (рост на 6,8 п.п.); другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) - 7% (снижение на 5 п.п.); спонсорство - 5% (снижение на 4,8 п.п.).
Доли мобильной медийной интернет-рекламы рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях общего оборота медийной интернет-рекламы составили: баннерной рекламы - 30% (рост на 16 п.п.); доля In-stream video - 29% (рост на 18 п.п.); доля In-page video (content-roll) - 14% (рост на 8,5 п.п.); доля нестандартных решений - 14% (рост на 10,5 п.п.); доля спонсорства - 13% (рост на 12 п.п.).
ИнАу также определила долю Programmatic (автоматизированной рекламы) на рынке медийной интернет-рекламы.
За исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 25,91% (рост на 15 п.п.), у площадок продажи посредством Programmatic составили 50,35% (рост на 5 п.п.).
Доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) в рекламе составила у агентств 34,45% (рост на 8 п.п.).
Методика измерения объема медийной интернет-рекламы была основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.
"В исследовании приняли участие ведущие агентства интернет-рекламы: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, Sigma, ITCG, Havas Digital, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Netpeak, newage., а также представители крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: Автоцентр, Edipress, Люкс (24 канал), RBC, RIA, Ukr.net, UMH, Go2Net, FISH, Adpartner, Rontar, Online.ua, Новое время, RST, Обозреватель", - отмечается в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР против «Батькивщины»: Почему антикоррупционеры взялись за Тимошенко
|Суд отменил запрет Супрун быть и.о. главы Минздрава
|В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
|Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В НАБУ объяснили, почему провели обыски в офисе НКРЭКУ
|Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% - Госстат
|Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2018г вырос в 2,3 раза – Госстат
|В 2018 положительное сальдо внешней торговли услугами составило $6 млрд
|В 2018 отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $9 801,1 млн
|Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ
Это интересно
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании