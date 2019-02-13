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В ООН учредили Фонд гуманитарной помощи Украине
В ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Об этом объявили во вторник, 12 февраля, на специальном заседании организации, темой которого стал план гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год. Помощник генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер (Ursula Müller) призвала доноров присоединяться к фонду, чтобы помочь жителям Донбасса.
немецкий дипломат отметила, что некоторые страны уже пожертвовали деньги на гуманитарную помощь в Украине. В своих выступлениях делегации Швеции и Литвы заявили, что внесли средства в фонд. В свою очередь, Мюллер напомнила, что в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящимся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 млн долларов. Политик также выразила надежду, что фонду удастся оказать помощь страдающим от конфликта людям. "Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания, и призывать к продолжительному миру", - подчеркнула Урсула Мюллер.
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