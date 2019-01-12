Финансовые новости
- |
- 12.01.19
- |
- 04:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем платежей в иностранной валюте по государственному долгу Украины в 2019 году составит $9 млрд
22:13 11.01.2019 |
Общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году составит 417,4 млрд грн ($14,2 млрд в эквиваленте).
Такие данные приведены в макроэкономическом обзоре и прогнозе на январь 2019 года, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.
Платежи в иностранной валюте, в частности, составят около $9 млрд.
Общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит 387,4 млрд грн, 2021 году - 434,4 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Команда «непроходного»: Зачем Гриценко еврооптимисты и сбитые летчики
|Срок на реформу: как изменится управление украинской ГТС в 2019 году
|Скидки на киевские новостройки продлят до конца января
|Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег
|Объем платежей в иностранной валюте по государственному долгу Украины в 2019 году составит $9 млрд
|Нефть дешевеет 11 января более чем на 2% на фоне волатильности фондовых рынков
|Цены на медь и золото в Европе 11 января выросли на фоне ослабления доллара
|Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС опустилась до 12,85 грн
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,894 млрд грн
|Срок на реформу: как изменится управление украинской ГТС в 2019 году
Это интересно
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году
|Неизвестные похитили $1,1 млн в результате атаки на Ethereum Classic
|Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу
|Первый в мире гибкий смартфон оказался ужасным