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ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,9%
13:29 09.01.2019 |
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%, свидетельствует январский обзор ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
Согласно документу, ВБ прогнозирует рост ВВП в Украине в 2020 году на 3,4%, в 2021-м - на 3,8%.
По итогам прошлого года ВБ оценивает рост экономики в 3,5%, указывается в материалах.
Как сообщалось, ВБ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов. Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1 п.п. - до 3%. В 2020-2021 гг. ожидается замедление экономического роста до 2,8% вследствие сокращения объемов торговли и инвестиций.
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