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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год с 3% до 2,9%
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов, говорится в январском обзоре ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1 п.п., до 3%. В 2020-2021 годах ожидается торможение до 2,8%. Замедление роста может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций.
В январском прогнозе с подзаголовком "Перспективы омрачаются" (Darkening Skies) Всемирный банк отмечает, что некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков. В общей сложности для этой группы государств вместе с развивающимися странами прогноз на 2019 год снижен на 0,5 п.п., до 4,2%, что будет соответствовать темпам повышения прошлого года, которые также были пересмотрены (с 4,5% до 4,2%). В 2020 году ВБ предполагает усиление подъема до 4,5%, в 2021 году - до 4,6%.
"В 2019 году темпы экономического роста на душу населения в ряде стран этой группы будут недостаточны для сокращения отставания в уровне дохода от развитых стран", - считают эксперты ВБ.
В развитых странах темпы роста экономики замедлятся в этом году до 2% с 2,2% годом ранее, как и ожидалось в летнем прогнозе. Оценка на 2020 год на 0,1 п.п. ниже июньской - 1,6%.
"Ряд событий может привести к дальнейшему снижению экономической активности. Резкое повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на величине притоков капитала и привести к замедлению темпов экономического роста во многих странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах", - говорится в обзоре. Кроме того, уязвимость по всему миру может повысить рост долговой нагрузки в государственном и частном секторах. А обострение напряженности в торговых отношениях может привести к ослаблению темпов роста мировой экономики и сбоям во взаимосвязанных глобальных производственно-сбытовых цепях.
Ожидается, что рост в восточной Европе также замедлится, поскольку замедляются крупные экономики, включая Россию (с 1,8 до 1,5 процента), Казахстан и Украину.
Китайский ВВП в 2019 году может прибавить 6,2% (на 0,1 п.п. меньше, чем ожидалось в июне), замедлив подъем с 6,5% в 2018 году, при этом оценка на 2020 год оставлена на уровне 6,2%, а в 2021 году ожидается торможение до 6%.
Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики США на 2019 год на уровне 2,5%, но снизил его на 2020 год на 0,3 п.п. - до 1,7%. В 2021 году предполагается ослабление подъема до 1,6%.
Ожидания для экономики еврозоны в текущем году немного снизились - с 1,7% до 1,6%, в 2020 году прогноз подтвержден на уровне 1,5%.
Оценка повышения ВВП Японии на этот год улучшилась на 0,1 п.п., до 0,9%.
Восточная Азия и Тихоокеанский регион остается одним из самых динамично развивающихся регионов мира с ростом около 6% в 2019 и 2020 годах.
Заметно ухудшены прогнозы роста ВВП в 2019 году для Бразилии (на 0,3 п.п.), Мексики (на 0,5 п.п.) и Аргентины (на 3,5 п.п.). В зоне высокого риска также оказалась Турция, оценка роста ВВП которой пересмотрена с 5,4% до 3% на 2019 год и с 5,2% до 4,2% на 2020 год. Проблемы Турции ставят под угрозу рост экономики по всей Европе и Центральной Азии, отмечает ВБ.
Лидерами позитивных пересмотров прогноза ВВП стали Ангола (+0,7 п.п.), Бангладеш и Польша (по 0,3 п.п.).
Кроме того, Всемирный банк резко снизил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в 2018-2020 годах. В том числе в текущем году ожидается замедление роста до 3,6% (ранее 4,1%) с 3,8% в 2018 году (ранее 4,3%), а в следующем - до 3,5% (ранее 4%).
Нефть, по оценкам ВБ, в 2019 году практически не изменит среднегодовые цены.
В долгосрочной перспективе прогнозируемое снижение мирового спроса на сырье может ограничить перспективы роста цен на него и, соответственно, будущего роста экономики стран - экспортеров сырья.
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