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Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня до 2020
12:27 18.12.2018 |
Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня до 31 декабря 2019 года.
Соответствующее постановление, текстом которого располагают Українські Новини, было принято на заседании правительства во вторник.
Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2019 года (включительно).
При этом предусматривается, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине.
Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.
Так, 29 июня Россия продлила действие ограничений транзитного движения с территории Украины через территорию России в Казахстан и Киргизстан до 2019.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в утвержденный ранее перечень были включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.
В январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров.
В перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, попали: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное), мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, фунгициды, гербициды, родентициды, оборудование для железных дорог и трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.
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