Кабмин уполномочил Кубива на подписание соглашения о ЗСТ с Израилем

Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Согласно экспертному выводу, к указанному распоряжению правительства с момента вступления соглашения в силу Украина отменит ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2% сельскохозяйственных товаров и около 80% промышленных товаров.

Больше всего может вырасти экспорт из Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Больше всего может вырасти импорт из Израиля промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговли в конце ноября.