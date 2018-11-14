На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами

Закон №8487, который Верховна Рада приняла на прошлой неделе, изменит акцизные ставки не только для подержанных, но и для новых автомобилей. Как поменяются для них налоги, и на сколько станут дешевле популярные автомобили? - выяснял AUTO-Consulting.

Напомним, что принятый Верховной Радой Закон №8487 предполагает, что акциз на автомобили будет рассчитываться по формуле, где Базовая Ставка (БС) умножается на Объем Двигателя (ОД), поделенный на 1000, а потом - умножается на коэффициент Возраста Авто (ВА). Поскольку мы рассматриваем цены на новые автомобили, последний элемент формулы - ВА, равен 1.

На бензиновые двигатели объемом до 3 л базовая ставка (БС) - 50 евро, свыше 3 л - 100 евро. На дизельные моторы объемом до 3,5 л БС - 75 евро, свыше 3,5 л - 150 евро.

Напомним, что сегодня новые автомобили имеют акциз, установленный в 2015 г. Он, к слову, практически идентичен тому, который называют льготным. По этому льготному тарифу до конца года можно завозить авто из стран Евросоюза, в возрасте не старше 2010 г.в.

Ставки акциза на новые авто сегодня таковы:

С бензиновым мотором

До 1000 см3 0,102€ за 1 см3

От 1001 см3 до 1500 см3 0,063€ за 1 см3

От 1501 см3 до 2200 см3 0,267€ за 1 см3

От 2201 см3 до 3000 см3 0,276€ за 1 см3

От 3001 см3 и более 2,209€ за 1 см3

С дизельным мотором

До 1500 см3 0,103€ за 1 см3

От 1501 см3 до 2500 см3 0,327€ за 1 см3

От 2501 см3 и более 2,209€ за 1 см3

А теперь сравним, какой акциз уплачивают импортеры авто с популярных моделей новых авто сегодня, и каким он может стать, когда начнет действовать Закон №8487.

Начнем с бензиновых версий. Малыш Citroen C1 имеет объем двигателя до 1 л - 998 см3. Значит сегодня акциз на него - 0,102х998=101,796 евро. Если рассчитать акциз по Формуле Закона №8487, то БС (50 евро)х0,998=49,9 евро. Разница -51,896 евро. Не существенно, но приятно.

У Ford Fiesta объем мотора 1,1 л. А значит, сегодня ставка акциза на него 0,063 евро за 1см3. 0,063х1100=69,3 евро. По Формуле: 50х1,1=55 евро. Разница -14,3 евро. Совсем не существенно, но все же меньше.

У Ford Focus объем мотора - 1,6 л. Сегодня ставка акциза на него - 0,267х1600=427,2 евро. По Формуле: 50х1,6=80 евро. Разница -347,2 евро. Уже приятный бонус.

На Skoda Octavia с мотором 1,8 л ставка акциза сегодня 0,267х1800=480,6 евро. По Формуле: 50х1,8=90 евро. Разница -390,6 евро. Тоже приятный бонус.

На Hyundai Tucson с 2-литровым мотором ставка акциза сегодня - 0,267х2000=534 евро. По новой формуле: 50х2=100 евро. Разница -434 евро. Еще более приятный бонус.

На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 0,276х2494=688,34 евро. По новой формуле: 50х2,494=124,7 евро. Разница -563,64 евро. Заметная экономия.

На Mercedes-Benz E-Class с мотором 2996 см3, акциз сегодня - 0,276х2996=826,896 евро. По новому закону: 50х2,996=149,8 евро. Разница -677,096 евро. Весьма неплохо!

Замечаете тенденцию? Чем больше объем мотора - тем больше будет экономия по новому закону. Но дальше - еще интереснее (и больше).

По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 2,209х3982=8796 евро. По новой формуле: 100х3,982=392,2 евро. Разница -8403,8 евро. Очень даже неплохо!

На BMW 750i xDrive с мотором 4395 см3 акциз сегодня - 2,209х4395=9708,555 евро. По Формуле: 100х4,395=439,5 евро. Разница -9269,055 евро. Это уже щедро!

На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня - 2,209х4608=10179,072 евро. По Формуле он будет: 100х4,608=460,8 евро. Разница - 9718,272 евро.

И, наконец, Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3. Сегодня, акциз на него - 2,209х5461=12063,349 евро. По Формуле: 100х5,461=546,1 евро. Разница -11517,249 евро.

Перейдем, к новым автомобилям с дизельным моторам, и посмотрим, станут ли они дешевле, когда вступит в силу Закон №8487.

На Renault Logan с 1,5-литровым дизелем акциз сегодня - 0,103х1500=154,5 евро. По новой формуле он будет 75х1,5=112,5 евро. Разница -42 евро. Мелочь, но приятно.

На KIA Ceed с двигателем 1,6 л акциз сегодня - 0,327х1600=523 евро. По Формуле: 75х1,6=120 евро. Разница -403 евро. Уже кое-что!

На Volkswagen Passat с мотором 1968 см3 акциз сегодня - 0,327х1968=643,536 евро. По Формуле: 75х1,968=147,6 евро. Разница -501,936 евро. Нормальный подарок!

На BMW X5 30d с мотором 2998 см3 акциз сегодня 2,209х2998=6222,582 евро. По новому закону: 75х2,998=224,85 евро. Разница -5997,732 евро. Вот это уже щедрый подарок!

На Lexus LX450d с мотором объемом 4461 см3 акциз сегодня - 2,209х4461=9854,349 евро. По Формуле: 150х4,461=669,15 евро. Разница -9185,199 евро. А это уже просто по-царски!

Итак: после вступления в силу Закона №8487, подешевеют абсолютно все новые автомобили. Но больше всего подешевеют новые бензиновые авто с объемом мотора от 3 л и выше. А также - новые дизельные автомобили с объемом мотора от 2,5 литра и выше. Таким образом, законодатели стимулируют рост авторынка в сегменте многокубатурных авто, которые, по странному стечению обстоятельств, будут облагаться затем налогом на роскошь 25000 грн\год.

Надо заметить, что в этой статье AUTO-Consulting просчитал снижение только за счет новых акцизов, которые еще не вступили в силу, так как Закон №8487 пока не подписал Президент.

На самом деле, снижение розничной цены может быть еще больше, благодаря тому, что станет меньше и величина НДС. А это еще 20% к тем цифрам, которые приведены выше.

Но, как говорится, поживем - увидим. Как мы уже сообщали, «евробляхеры» намерены добиваться отмены уже принятого закона. Так что откладывать покупку на потом пока не стоит.