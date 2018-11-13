Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду

Андрій Коваленко / Depo.ua

Всеукраинская акция гражданского неповиновения "евробляхеров" пройдет 20 ноября во многих городах Украины. Но лозунги, которые уже звучат от "бляхеров", свидетельствуют об их политических целях.

После голосования в Раде законопроектов №8487 и №8488 лидер "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич сжег свой "Ленд Ровер" в знак протеста. А нардеп Юрий Деревянко зарегистрировал постановление об отмене этих законов, чем задержал их подпись спикером ВР Андреем Парубием и передачу на стол Петру Порошенко.

"Евробляхеры" вообще остались недовольны тем, что в законопроекты не добавили их "народные" правки, среди которых фактическая отмена возрастного коэффициента, а впоследствии и акциза, и летний мораторий на пошлину для грузовиков, бусов и др.

Теперь вопрос законов должен решаться в Раде 20-го ноября. Сначала "бляхеры" анонсировали свою всеукраинскую акцию на 15 ноября. А потом все логично перенесли.

Олег Ярошевич в "Фейсбуке" опубликовал традиционный ролик со своим видением ситуации относительно "блях" и дальнейших действий активистов, объясняя, за что они борются.

Уже заметно, что чем ближе к выборам, тем глубже Ярошевич и "Авто Евро Сила" погружаются в политические лозунги. Если с 2016 года проект стартовал исключительно с требованиями легализовать "бляхи" и дать возможность украинцам доступно растамаживать авто, то, начиная с 2018-го, невооруженным глазом заметна политизированность "евробляхеров", которые успели повоевать с Проданом, председателем "Укртрансбезопасности" Ноняком, недавно заблокировать Ивано-Франковскую таможню. В последнем видео Ярошевича вообще была куча политического популизма. Лидер АЕС рассказывал о "сволочи", которая пришла во власть на крови и грабит украинцев, о нефти и черноземе, отсутствии отопления и об украинском газе для украинцев, тарифах, популистах, которые идут с "Новым курсом", искусственном разделении украинцев по языку и вере, мировом сообществе, которое нас обмануло и так далее.

Коснулся он, конечно, и законов о "евробляхах", которые нужно заблокировать и внести туда "народные" правки, о которых мы писали. Также Ярошевич призвал Порошенко посмотреть на проблему, услышать людей и понять, что вопрос политизируют и хотят использовать в своих интересах разные плохиши. Были даже рассуждения в духе традиционного "левачества" о наворованных деньгах олигархов, которые у них нужно забрать в народный банк. Не все, только 70%, а 30% пусть оставляют себе. И те деньги, которые у олигархов заберут, надо будет дать украинцам, наделать всем карточки... На такие месседжи, какими бы абсурдными они не были, кто-то все-таки клюнет. Потому что аудитория "евробляхеров" в общем привыкла к такой "шаре". И порой кажется, что сегодня их не устраивают разработанные законопроекты только потому, что там вообще есть какие-то налоги.

Наиболее интересными в обращении Ярошевича были два момента. Во-первых, он несколько раз повторил тезис о необходимости контроля выборов. Очевидно, что АЕС, которая имеет ячейки практически во всех регионах Украины, в городах и городках, действительно планирует приобщиться к избирательному процессу, в том числе парламентскому. Пока непонятно только, в качестве политсилы или в статусе условных наблюдателей, которые будут следить за подсчетом голосов, нарушениями, создавая разного рода скандалы в прямом эфире. Человеческий ресурс для непосредственного воздействия у них есть. А мы знаем, что выборы обычно сопровождаются скандалами, "чернухой" и различными набегами "титушек" на избирательные участки. Вопрос только, какие и чьи интересы будет преследовать АЕС на местах...

Во-вторых, Ярошевич говорил о большом количестве специалистов, которые есть в Украине, но они дистанцированы от власти, "на заработках или спиваются". И всех этих специалистов нужно объединить и "привести во власть, а не популистов с "новыми курсами". И следующая Верховная Рада должна быть "народной". С одной стороны, прямой камень в огород Тимошенко. С другой - намек на поддержку каких-то специалистов, которые пойдут в ВР. Повторим, пока окончательно непонятно, поведет этих специалистов лично Ярошевич или АЕС поддержит какую-то конкретную политсилу.

Но в этой истории уже вырисовывается сценарий. "Бляхомитинги" и лозунги о растаможке авто Ярошевичу и АЕС нужны для мобилизации ресурса, который уже удалось собрать на этой идее. Какие бы законы о растаможке авто не приняли в ВР (последние предлагают значительное удешевление и возможность растаможки авто старше Евро-5), они не устроят АЕС. Потому что тогда исчезает главная цель их существования и инструмент мобилизации недовольных "бляхеров". Перетекание темы от легализации авто в политическую плоскость свидетельствует исключительно о том, что лидеры АЕС готовят проект под выборы. Судя по их активности, они могут на них пойти, но объявлять об этом сегодня не актуально. Нужно окончательно" разочароваться во власти", чтобы самим привести "народ" в Раду. Интересно только, кто даст деньги, потому что поход в политику - штука не из дешевых.

Главная фишка здесь в том, что нынешние сторонники АЕС, тот простой народ, который ездит на митинги и катается на "бляхах", никогда не поймут, чего от них хочет государство. Почему от них хотят каких-либо налогов, пошлин, акцизов. Они просто хотят жить, как в Европе, платить за все дешево и открещиваться от всего, что касается европейских норм. Включительно с возрастными для авто, экологическими и так далее. Они считают государство врагом, которому на них плевать. И именно поэтому им плевать на него и на всех остальных. Они оказались умнее, завезли авто через лазейки в законах, не уплатили налоги и не хотят этого делать дальше. Им не нравится сегодня, что за их уже завезенные "бляхи" придется снова заплатить несколько тысяч долларов ради украинских номеров. Они готовы оставить все так, как есть, или без налогов, акцизов. И поддержат каждого, кто на волне "всенародной шары", украинского газа для украинцев, раскулачивания олигархов и другого невыполнимого маразма будет готов пойти в Раду. Особенно, если этот кто-то - свой, с которым под Радой на "бляхах" митинговали.

Судя по всему, мы становимся свидетелями рождения нового популистского политпроекта с робин гудами и электоратом пофигистов. Насколько эта история будет успешной, покажет только время. Но сейчас их уже 2 млн 700 тысяч...