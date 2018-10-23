S&P ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,1% до 3,0%, инфляции - с 8,9% до 10,3% в 2018

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило прогноз роста ВВП Украины с 3,1% до 3,0%, инфляции - с 8,9% до 10,3% в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Отмечается, что ВВП в текущем году вырастет на 3,0% при инфляции в 10,3%, в 2019 - на 2,5% при росте цен на 7,5%, и в 2020 и 2021 годах - на 3,0% при инфляции 7%.

"Уровень благосостояния Украины в расчете на душу населения остается низким. Несмотря на рост номинального ВВП - в среднем почти на 20% начиная с 2016, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, 2 800 долларов в 2018) составляет лишь 70% показателя 2013; Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ", - отмечают в агентстве.

Низкий уровень доходов населения также является причиной высокой миграционной убыли: в 2017 более 1 млн украинских граждан работали в Польше, несколько сотен тысяч человек - в других странах ближнего зарубежья.

По данным ряда исследований, отток рабочей силы привел к нехватке квалифицированных специалистов на западе Украины, где, в частности, за прошедшие несколько лет был создан хорошо функционирующий автопромышленный кластер.

"По нашим оценкам, темпы роста ВВП будут составлять в среднем 2,8% на протяжении горизонта нашего прогнозирования (до 2021), что будет поддерживаться внутренним спросом. Вместе с тем в отсутствие ускоренного проведения реформ такие темпы роста вряд ли будут способствовать сближению уровня доходов населения Украины с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС", - отмечает S&P.

Как сообщали Українські Новини, S&P подтвердил рейтинги Украины B-/B с прогнозом "стабильный".

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