Финансовые новости
- |
- 23.10.18
- |
- 04:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
S&P ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,1% до 3,0%, инфляции - с 8,9% до 10,3% в 2018
14:58 22.10.2018 |
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило прогноз роста ВВП Украины с 3,1% до 3,0%, инфляции - с 8,9% до 10,3% в 2018 году.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Отмечается, что ВВП в текущем году вырастет на 3,0% при инфляции в 10,3%, в 2019 - на 2,5% при росте цен на 7,5%, и в 2020 и 2021 годах - на 3,0% при инфляции 7%.
"Уровень благосостояния Украины в расчете на душу населения остается низким. Несмотря на рост номинального ВВП - в среднем почти на 20% начиная с 2016, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, 2 800 долларов в 2018) составляет лишь 70% показателя 2013; Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ", - отмечают в агентстве.
Низкий уровень доходов населения также является причиной высокой миграционной убыли: в 2017 более 1 млн украинских граждан работали в Польше, несколько сотен тысяч человек - в других странах ближнего зарубежья.
По данным ряда исследований, отток рабочей силы привел к нехватке квалифицированных специалистов на западе Украины, где, в частности, за прошедшие несколько лет был создан хорошо функционирующий автопромышленный кластер.
"По нашим оценкам, темпы роста ВВП будут составлять в среднем 2,8% на протяжении горизонта нашего прогнозирования (до 2021), что будет поддерживаться внутренним спросом. Вместе с тем в отсутствие ускоренного проведения реформ такие темпы роста вряд ли будут способствовать сближению уровня доходов населения Украины с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС", - отмечает S&P.
Как сообщали Українські Новини, S&P подтвердил рейтинги Украины B-/B с прогнозом "стабильный".
Статьи по теме:
18.10.18 Массовое возвращение гастарбайтеров в Украину: на отечественном строительном рынке заметили новый тренд
Учитывая покупательную способность, большой разницы в оплатах выполненных работ на строительных рынках Украины и ЕС уже не существует.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Ляшко и Тимошенко будут делить «тарифный геноцид»
|S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019
|Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину
|Игра титулов. Зачем Филарет именовал себя Лаврским Священноархимандритом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аслунд: после разблокирования программы МВФ Украина может получить $8 млрд
|Транспортные предприятия Украины за 9 месяцев незначительно сократили перевозку грузов - Госстат
|Argus Media запустило оценку стоимости украинского газа
|В январе-сентябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен
|S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019
|Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину
Это интересно
|Инвесторы увидели слишком много рисков для «Яндекса» в случае покупки его доли Сбербанком
|Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
|E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»
|Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850
|Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование
|Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%