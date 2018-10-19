Массовое возвращение гастарбайтеров в Украину: на отечественном строительном рынке заметили новый тренд

Учитывая покупательную способность, большой разницы в оплатах выполненных работ на строительных рынках Украины и ЕС уже не существует.

"Очень большое количество работников, которые год назад просто "хлынули" в Европу, сейчас возвращаются и оседают в Украине", - заявил руководитель девелоперской компании Андрей Ваврыш.

На сегодня она сотрудничает с десятками контрагентов и реализует ряд масштабных проектов на отечественном строительном рынке. Возвращение заробитчан, которые когда-то мигрировали в поисках лучших заработков за рубежом, говорит бизнесмен, на сегодня уже достаточно привычное явление, пишет 5 канал.

Проанализировав условия работы, руководитель компании добавляет: если смотреть через призму социальной состоятельности, на сегодня уже нет большой разницы в том, что платят за выполненную работу в Европе и в Украине.

"Человек там конечно получает немного большую зарплату, но если вычесть затраты на его пребывание там, на проживание во время выполнения этих контрактных работ, то остается значительно меньшая сумма. А если еще посмотреть на гарантии государственной защиты, безопасности, социальной защиты, какого возможно доступа к медицине и так далее, то это все происходит достаточно дорого", - заявил Андрей Вавриш.

По данным социологических исследований, фактически 60% украинцев в 2015-2017 годах работали за рубежом нелегально.

С начала года украинский рынок труда сменили новые законы. По информации Гоструда, за каждого неправомерно устроенного работника, на компанию наложат штраф в размере более 111 тыс. гривен. Это исключило и заключение гражданско-правовых сделок, которым нередко злоупотребляли отечественные застройщики.