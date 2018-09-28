Платежный баланс в августе сведен с профицитом $27 млн

Платежный баланс в августе сведен с профицитом на уровне $27 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе по сравнению с июлем уменьшился до $601 млн благодаря сокращению дефицита торговли товарами. "Этому способствовало прежде всего существенное замедление годовых темпов роста импорта товаров, которое было более существенным по сравнению с замедлением роста экспорта", - поясняет центробанк.

По данным НБУ, в январе - августе дефицит текущего счета составил $2,1 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года дефицит составлял $2,083 млрд.

Объемы экспорта товаров в августе выросли на 10,5%, до $3,7 млрд. "Незначительное замедление роста экспорта по сравнению с июлем было обусловлено прежде всего сокращением объемов металлургического производства и сложностями с грузовыми перевозками Азовским морем", отмечает центробанк. В результате этого рост экспорта металлургической продукции замедлился до 11,2% г/г. В то же время экспорт продовольственных товаров увеличился на 6,3% г/г и достиг рекордного для августа значения благодаря росту мировых цен на пшеницу и большим объемам собранного урожая масличных культур.

В целом за январь - август экспорт вырос на 11,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до $28,2 млрд.

По данным центробанка, объемы импорта товаров в августе составили почти $5 млрд, однако его рост существенно замедлился - до 17,4% в годовом измерении.

Как сообщил НБУ, снижение темпов роста произошло прежде всего за счет импорта энергоносителей и продукции химической промышленности. Так, рост энергетического импорта замедлился до 19,9% г/г вследствие сокращения закупок угля и нефтепродуктов. Уменьшение импорта фармацевтических изделий было основным фактором замедления роста импорта химической продукции (до 5% г/г). Вместе с тем, высокий внутренний спрос обусловил сохранения высоких темпов роста импорта продукции машиностроения (20,5% г/г), промышленных изделий (36,4% г/г) и продовольственных товаров (13,1% г/г).

В целом за январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 15,3%, до $35,4 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету в августе составил $625 млн, что в 4,4 раза больше, чем в августе прошлого года ($142 млн). В отличие от предыдущих месяцев он главным образом был обеспечен государственным сектором благодаря размещению правительством облигаций внешнего государственного займа. В результате, чистые обязательства сектора общего государственного управления выросли на $0,6 млрд, тогда как внешняя позиция частного сектора практически не изменилась.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил $176 млн, из которых 40% были направлены в реальный сектор в форме инвестиций в акционерный капитал.

В целом, за январь-август 2018 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,4 млрд, 29% из которых составляли операции переоформления долга в уставный капитал.

В целом за январь - август 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил $2,2 млрд (за восемь месяцев 2017 года - $2,1 млрд).

