В январе-августе возмещение НДС увеличилось на 9,3% до 85,2 млрд гривен, - ГФС

Государственная фискальная служба констатирует, что в январе-августе текущего года возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 9,3% или на 7,3 млрд гривен до 85,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

"В течение января-августа плательщикам налогов возмещено 85,2 млрд гривен налога на добавленную стоимость. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма бюджетного возмещения выросла на 9,3% или на 7,3 млрд гривен", - говорится в нем.

В январе-августе прошлого года было возмещено 77,9 млрд гривен НДС.

В августе текущего года сумма возмещения НДС составила 10 млрд гривен.

Положительной динамики по возмещению НДС удалось достичь за счет эффективной работы системы мониторинга СМКОР, что позволяет блокировать регистрацию рисковых налоговых накладных.

Как сообщали Українські Новини, ГФС за январь-август приняла 46 решений о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на общую сумму более 4,5 млн евро и 927 тыс. долларов.