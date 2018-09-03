В Украине в результате детенизации увеличилось число плательщиков ЕСВ, – Рева

В Украине в результате детенизации увеличилось число плательщиков Единого социального взноса (ЕСВ). Об этом в "Вечернем прайме" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"С 1 января по 1 августа 2018 число плательщиков ЕСВ, то есть застрахованных лиц, в Украине увеличилось на 184 тыс. человек. Люди постепенно начинают выходить из тени и начинают платить ЕСВ ... Если взять нашу статистику, сегодня у нас занятыми считаются 16 млн человек, но реально из этих 16 млн занятых платят ЕСВ примерно 12 млн человек", - отметил Рева.





Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики сократился до 33% от официального валового внутреннего продукта, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с первым кварталом в прошлом году.

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) отмечали, что детенизация экономики стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе, повышение доходов населения. Также важная роль принадлежала укреплению инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранения высокого уровня деловой активности бизнеса.

В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами. Это, в частности, значительные вызовы стабильности финансовой системы страны и наличие не подконтрольных властям территорий, которые образовались в результате военной агрессии на территории страны.