Финансовые новости
- |
- 22.08.18
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Теневая экономика в Украине сократилась на 4 п.п. - МЭРТ
18:13 22.08.2018 |
Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33% ВВП, свидетельствует обнародованный в среду Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) отчет об общих тенденциях теневой экономике в Украине.
"Все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым кварталом 2017 года", – говорится в документе.
Как отмечает МЭРТ, детенизация экономики в первом квартале этого года стала следствием сохранения главных признаков макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях политики увеличения внутреннего спроса, среди благоприятствующих факторов также укрепление инвестиционной составляющей экономического роста и продолжения реформирования экономики.
Однако динамика детенизаци сдерживается такими нерешенными проблемами, как сохраняющиеся значительные вызовы стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий, говорится в отчете министерства.
Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 48% ВВП, хотя это на 5 п.п. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. МЭРТ объясняет это ростом объема продаж населению потребительских товаров в легальном секторе большими темпами (на 23,2% по сравнению с объемом в первом квартале 2017 года), чем рост объема скорректированных денежных расходов на покупку потребительских товаров (18,6%), отмечается в отчете.
Сокращение теневой экономики по этому методу продолжает тенденцию 2017 года. По мнению министерства, ее усилили такие факторы, как повышение реальной заработной платы и пенсий. "В условиях сдержанной ценовой динамики действие этих стимулирующих факторов подпитывало растущий потребительский спрос населения, при удовлетворении которого преимущество предоставлялось в основном субъектам хозяйствования розничной торговли в легальном сегменте", – поясняет МЭРТ.
При этом усовершенствованный метод "расходы населения – розничный товарооборот" показал сокращение теневой экономики на 3 п.п. - до 57% от ВВП, уточняет министерство.
Электрический метод показал сокращения уровня теневой экономики на 2 п.п. - до 29% официального объема ВВП, а монетарный – на 1 п.п. – до 25% ВВП, свидетельствует отчет МЭРТ.
Объем реального ВВП в первом квартале текущего года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как рост объема внутреннего потребления электроэнергии, за вычетом потребления для коммунально-бытовых нужд, сохранял более медленные темпы – 2,1%, поясняет МЭРТ.
В то же время усовершенствованный Минэкономразвития монетарный метод зафиксировал увеличение уровня теневой экономики на 1 п.п. до 38% от объема официального ВВП. Учитывая увеличение объема остатков наличных вне депозитных корпораций, такая оценка по данному методу является более адекватной, говорится в отчете.
По методу убыточности предприятий уровень теневой экономки сократился на 4 п.п. до 24% от ВВП. Это происходило на фоне благоприятной внешней конъюнктуры для товаров отечественного экспорта и возобновление ревальвационных тенденций на валютном рынке, указывают в Минэкономразвитии.
Среди сдерживающих факторов детенизации в этом сегменте расчетов МЭРТ называет транспортные ограничения для грузов и низкую пропускную способность транспортной инфраструктуры "Укрзализныци". Это обусловило ухудшение результатов для предприятий по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность".
Как указывается в отчете, наилучшую динамику по уменьшению уровня теневого сегмента по этому методу показала перерабатывающая промышленность – 9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2017 года, добывающая – 7 п.п., в сфере операций с недвижимостью – 7 п.п., оптовой и розничной торговле – 5 п.п., строительстве – 5 п.п., сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 1 п.п. В остальных сферах по этому сегменту расчетов МЭРТ зафиксировал увеличение уровня "тени". Наибольшее увеличение теневого сектора экономики наблюдалось по ВЭД ""Финансовая страховая деятельность" – на 5 п.п.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост промпроизводства в Украине в июле ускорился до 2,9% – Госстат
|Теневая экономика в Украине сократилась на 4 п.п. - МЭРТ
|Что за ракеты «Оскол», которые разработали и испытали в Украине
|Минфин рассчитывает на укрепление курса гривни в 2019 г.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Выплаты по ВВП-варрантам Украины в среднесрочном периоде маловероятны - Стратегия управления госдолгом 2018-2020гг
|Долар по вісім коштував 40 мільярдів - Олег Чурій про «стабільність Януковича»
|Украина намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019г и 49% ВВП к концу 2020г - Минфин
|Почему нельзя медлить с законом о защите прав кредиторов
|Позитивные настроения и жажда продаж недолго царили на межбанке
|В Украине ужесточат требования к новостройкам
Это интересно
|Huawei выпустит телевизоры разрешением 8К с модемами 5G
|В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
|В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег
|Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»
|В пользе искусственного интеллекта для бизнеса уверены 94% руководителей - опрос
|Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail
|В Аризоне начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями