Теневая экономика в Украине сократилась на 4 п.п. - МЭРТ

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года снизился на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33% ВВП, свидетельствует обнародованный в среду Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) отчет об общих тенденциях теневой экономике в Украине.

"Все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым кварталом 2017 года", – говорится в документе.

Как отмечает МЭРТ, детенизация экономики в первом квартале этого года стала следствием сохранения главных признаков макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях политики увеличения внутреннего спроса, среди благоприятствующих факторов также укрепление инвестиционной составляющей экономического роста и продолжения реформирования экономики.

Однако динамика детенизаци сдерживается такими нерешенными проблемами, как сохраняющиеся значительные вызовы стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий, говорится в отчете министерства.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 48% ВВП, хотя это на 5 п.п. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. МЭРТ объясняет это ростом объема продаж населению потребительских товаров в легальном секторе большими темпами (на 23,2% по сравнению с объемом в первом квартале 2017 года), чем рост объема скорректированных денежных расходов на покупку потребительских товаров (18,6%), отмечается в отчете.

Сокращение теневой экономики по этому методу продолжает тенденцию 2017 года. По мнению министерства, ее усилили такие факторы, как повышение реальной заработной платы и пенсий. "В условиях сдержанной ценовой динамики действие этих стимулирующих факторов подпитывало растущий потребительский спрос населения, при удовлетворении которого преимущество предоставлялось в основном субъектам хозяйствования розничной торговли в легальном сегменте", – поясняет МЭРТ.

При этом усовершенствованный метод "расходы населения – розничный товарооборот" показал сокращение теневой экономики на 3 п.п. - до 57% от ВВП, уточняет министерство.

Электрический метод показал сокращения уровня теневой экономики на 2 п.п. - до 29% официального объема ВВП, а монетарный – на 1 п.п. – до 25% ВВП, свидетельствует отчет МЭРТ.

Объем реального ВВП в первом квартале текущего года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как рост объема внутреннего потребления электроэнергии, за вычетом потребления для коммунально-бытовых нужд, сохранял более медленные темпы – 2,1%, поясняет МЭРТ.

В то же время усовершенствованный Минэкономразвития монетарный метод зафиксировал увеличение уровня теневой экономики на 1 п.п. до 38% от объема официального ВВП. Учитывая увеличение объема остатков наличных вне депозитных корпораций, такая оценка по данному методу является более адекватной, говорится в отчете.

По методу убыточности предприятий уровень теневой экономки сократился на 4 п.п. до 24% от ВВП. Это происходило на фоне благоприятной внешней конъюнктуры для товаров отечественного экспорта и возобновление ревальвационных тенденций на валютном рынке, указывают в Минэкономразвитии.

Среди сдерживающих факторов детенизации в этом сегменте расчетов МЭРТ называет транспортные ограничения для грузов и низкую пропускную способность транспортной инфраструктуры "Укрзализныци". Это обусловило ухудшение результатов для предприятий по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность".

Как указывается в отчете, наилучшую динамику по уменьшению уровня теневого сегмента по этому методу показала перерабатывающая промышленность – 9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2017 года, добывающая – 7 п.п., в сфере операций с недвижимостью – 7 п.п., оптовой и розничной торговле – 5 п.п., строительстве – 5 п.п., сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 1 п.п. В остальных сферах по этому сегменту расчетов МЭРТ зафиксировал увеличение уровня "тени". Наибольшее увеличение теневого сектора экономики наблюдалось по ВЭД ""Финансовая страховая деятельность" – на 5 п.п.