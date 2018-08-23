Украина хочет найти инвесторов для запусков ракеты «Циклон-4» с территории других стран

Кабинет Министров одобрил создание делегации во главе с руководителем Государственного космического агентства Павлом Дегтяренко для участия в переговорах по поиску потенциальных партнеров и инвесторов для обеспечения запусков ракеты-носителя "Циклон-4" с территории других стран.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

В состав делегации также войдут директор департамента космической политики и развития Госкосмоса Борис Атаманенко, начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Александр Даниленко, главный конструктор и начальник конструкторского бюро по системному проектированию ракет ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля" Максим Дегтярев, первый заместитель генерального конструктора КБ "Южное" Александр Мащенко и главный конструктор направления КБ "Южное" Александр Нестеров.

Согласно принятой директивы данной делегации, основной целью делегатов является формирование предварительных договоренностей с заинтересованными иностранными учреждениями для дальнейшей взаимовыгодной кооперации с украинскими предприятиями.

Также в задание делегации входит обсуждение вопросов возможного сотрудничества в создании ракетного космического комплекса на базе ракеты "Циклон-4".

Отмечается, что делегация должна отчитаться о результатах переговоров МИД в течение 10 дней.

В сентябре 2017 года Кабинет Министров утвердил план мер по решению проблемных вопросов создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Данное распоряжение принималась в связи с решением правительства Бразилии денонсировать договор между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" в центре запусков Алкантара (штат Мараньян, Бразилия).

Для достижения целей предусматривается: обеспечение юридического сопровождения защиты интересов Украины на международном уровне в связи с денонсацией договора, выполнение в полном объеме наземной экспериментальной отработки "Циклона-4" и изготовление ее опытного образца для летных испытаний, проведение мероприятий по ликвидации украино-бразильской бинациональной компании "Алкантара-Циклон-Спейс" и распределению ее активов, организация поиска потенциальных партнеров и инвесторов для обеспечения пусков "Циклона-4" с территории других стран.

16 июля 2015 года главе украинской дипломатической миссии в Бразилии была вручена официальная нота МИД Бразилии о денонсации украино-бразильский договора о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" в центре запусков Алькантара.

22 сентября 2004 года вступил в силу украино-бразильский договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алькантара.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре провели успешные испытания прототипа уникальной ракеты-"аутофага", которая во время запуска начинает "пожирать" себя, снижая массу несущего элемента.