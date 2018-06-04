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В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
16:57 04.06.2018 |
В Днепре проведены успешные испытания прототипа уникальной ракеты-"аутофага", которая во время запуска начинает «пожирать» себя, снижая массу несущего элемента.
Данную ракету, конструкция которой позволит снизить стоимость запуска небольших спутников, разработала международная группа ученых из Украины и Великобритании, сообщает Science Alert.
Как известно, для вывода небольших спутников и успешной коммерциализации низкой орбиты необходимо снизить цену запуска в космос килограмма полезного груза. Для решения этой проблемы космические агенства и частные аэрокосмические компании, например SpaceX, рассматривают такие возможности, как использование многоразовых или одноступенчатых ракет-носителей.
В современных ракетах масса топлива и содержащих его резервуаров многократно превосходит полезную нагрузку, а при попытке уменьшить общий вес аппарата, объем горючего падает быстрее, чем вес ракеты. В результате у маленьких ракет недостаточно топлива для выхода на расчетную орбиту.
Основная часть прототипа ракеты-"аутофага" состоит из двух расходных компонентов: твердотопливного стержня в виде цилиндра (изготовленного из пластика) и окислителя внутри него. Стержень вводится в горячий двигатель, где твердое тело и окислитель испаряются, превращаясь в газ, который используется для создания тяги. Твердое топливо, таким образом, образует тело ракеты, а двигатель во время запуска будет продвигаться к основанию стержня, постепенно "съедая" его. При этом дросселирование (изменение величины тяги) достигается через изменение скорости ввода стержня в двигатель.
Таким образом, во время запуска "аутофагия" обеспечивает большую грузоподъемность ракеты и делает необязательным использование ступеней, которые могли бы стать космическим мусором.
Исследователи провели испытания прототипа в лаборатории в украинском Днепре, поддерживая исправную работу двигателя в течение 60 секунд. Команда надеется, что в скором времени ей удастся произвести испытательный пуск полноценной ракеты-"аутофага".
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