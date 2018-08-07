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Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн
16:52 07.08.2018 |
Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 1 полугодие 2018 г. составил 1,094 млрд грн, что на 32% превышает аналогичный показатель 1-го полугодия 2017 г.
Об этом говорится в исследовании рынка медийной интернет-рекламы, которое проводит Интернет Ассоциация Украины, передает InternetUA.
Результаты исследований были оглашены сегодня на заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы.
Как сообщается, доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы по данным исследования ИнАУ составила 56,13%.
Доли сегментов медийной интернет-рекламы, как уже сообщалось по итогам 1-го этапа исследования, распределились так:
Баннерная реклама - 42,28%;
In-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 34,94%;
In-page video (content-roll) - 8,18%;
Другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) - 8,71%;
Спонсорство - 5,89%.
Доли мобильной медийной интернет-рекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях от общего оборота медийной интернет-рекламы составили:
Доля Баннерной рекламы - 18,2%
Доля In-stream video - 10,1%
Доля In-page video (content-roll) - 0,5%
Доля нестандартных решений - 0,6%
Доля Спонсорства - 0,9%.
Определена доля Programmatic на рынке медийной интернет-рекламы. За исследуемый период у агентств закупки посредством Programmatic составили 26,23%, у площадок продажи посредством Programmatic составили 53,04%.
Также была определена доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.). Она составила у агентств 25,1%.
Методика измерения объема медийной интернет-рекламы основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов. Участникам исследования было предложено заполнить специальные анкеты, в которых агентства на анонимной основе указывали суммы полученных от рекламодателей средств по конкретным сайтам, а сайты - долю в своих оборотах группы агентств, предоставивших анкету. Сейлз-хаусы и Сети дополнительно предоставили информацию, позволяющую компенсировать дублирование данных.
В исследовании приняли участие ведущие агентства интернет-рекламы: Dentsu Aegis Network Ukraine, razom communications, AGAMA Digital Group (AGAMA communications / Atlantic Group), Group M, Qreachers, Publicis One, TMGU, AdWork, DIEVO, MediaHead, Neos, Promodo, newage, WebPromo, SeoMarket, а также представители крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: Автоцентр, Edipress, Люкс (24 канал), RBC, RIA, Ukr.net, UMH, Admixer, Go2Net, FISH, Adpartner, InternetMedia, Adwise, Rontar, olx.ua, Online.ua, Новое время, RST, Обозреватель.
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