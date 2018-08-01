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Украина и Израиль завершили юридическую сверку текста проекта соглашения о ЗСТ
18:04 01.08.2018 |
Украина и Израиль завершили юридическую сверку текста соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
"В ходе юридической сверки стороны согласовали текст 12 разделов и приложений к проекту соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предусматривает международная практика", - указывает МЭРТ в сообщении.
Следующим шагом подготовки соглашения к подписанию является перевод согласованного текста на украинский язык и иврит, уточнило ведомство.
Как сообщалось, Украина и Израиль завершили переговоры о заключении соглашения о ЗСТ в апреле и намерены подписать его к концу 2018 года. При этом Израиль с момента вступления документа в силу намерен отменить на 80% пошлины для промышленных товаров, а также ряда товаров аграрной продукции - в рамках квот. Полностью ввозные пошлины на указанные в соглашении сельхозтовары будут отменены в ходе переходных периодов на три, пяти и семь лет. Для отдельной категории товаров предусмотрена частичная либерализация.
В свою очередь, Украина намерена открыть 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменить пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции сразу после вступления в действия соглашения, на некоторые - в течение трех-пяти лет. В том числе Украина планирует снизить тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.
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