Украина планирует выход на внешние рынки с облигациями в евро и гривнях - глава Минфина

Министерство финансов Украины планирует расширять спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов, дополнив еврооблигации в долларах бумагами в евро, гривнях и, возможно, других валютах, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Будем расширять наши заимствования. Будем смотреть не только на доллар, но и на евро, в котором мы давно не выходили. Добавлять другие, немного экзотические валюты", - заявила она агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что правительство планирует также активнее заимствовать в гривне, так как сегодня доля валютных обязательств в государственном долге излишне велика, достигая 70%.

"Мы фактически сейчас уже завершили все процедуры, чтобы выходить с гривневыми инструментами на внешние рынки. И, я думаю, это будет тоже иметь большой эффект для увеличения гривневого портфеля в наших облигациях", - сказала она.

О.Маркарова добавила, что правительство планирует быть более активным на внутреннем рынке.

"Стабильность, я надеюсь, поможет нам убедить все банки, потому что большинство банков с иностранным капиталом даже не имеют лимитов на покупку украинских ценных бумаг", - пояснила ситуации глава Минфина.

Она напомнила, что в Украине уже девятый квартал постоянного роста.

"Наша задача - с правильно принятым бюджетом убедить их в макроэкономической стабильности, и убедить быть игроками на этом рынке", - отметила О.Маркарова.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по обновлению стратегии управления государственным долгом.

Глава Минфина также подтвердила, что Украина, по-прежнему, планирует выйти на внешние рынки заимствований в текущем году. Она напомнила, что бюджет предусматривает заимствования в размере $2 млрд, однако окончательная сумма зависит также от двух других источников финансирования дефицита - $800 млн от Всемирного банка и EUR1 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза.