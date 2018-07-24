Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина планирует выход на внешние рынки с облигациями в евро и гривнях - глава Минфина
12:15 24.07.2018 |
Министерство финансов Украины планирует расширять спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов, дополнив еврооблигации в долларах бумагами в евро, гривнях и, возможно, других валютах, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
"Будем расширять наши заимствования. Будем смотреть не только на доллар, но и на евро, в котором мы давно не выходили. Добавлять другие, немного экзотические валюты", - заявила она агентству "Интерфакс-Украина".
Министр отметила, что правительство планирует также активнее заимствовать в гривне, так как сегодня доля валютных обязательств в государственном долге излишне велика, достигая 70%.
"Мы фактически сейчас уже завершили все процедуры, чтобы выходить с гривневыми инструментами на внешние рынки. И, я думаю, это будет тоже иметь большой эффект для увеличения гривневого портфеля в наших облигациях", - сказала она.
О.Маркарова добавила, что правительство планирует быть более активным на внутреннем рынке.
"Стабильность, я надеюсь, поможет нам убедить все банки, потому что большинство банков с иностранным капиталом даже не имеют лимитов на покупку украинских ценных бумаг", - пояснила ситуации глава Минфина.
Она напомнила, что в Украине уже девятый квартал постоянного роста.
"Наша задача - с правильно принятым бюджетом убедить их в макроэкономической стабильности, и убедить быть игроками на этом рынке", - отметила О.Маркарова.
По ее словам, в настоящее время ведется работа по обновлению стратегии управления государственным долгом.
Глава Минфина также подтвердила, что Украина, по-прежнему, планирует выйти на внешние рынки заимствований в текущем году. Она напомнила, что бюджет предусматривает заимствования в размере $2 млрд, однако окончательная сумма зависит также от двух других источников финансирования дефицита - $800 млн от Всемирного банка и EUR1 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев
|НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривны и время его обнародования
|Какое термобарическое оружие готовит для оккупантов украинская оборонка
|Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть перешла к умеренному росту 24 июля, Brent подорожала до $73,1 за баррель
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|ФГИ завел в электронную торговую систему первые 18 объектов «малой» приватизации
|Украина планирует выход на внешние рынки с облигациями в евро и гривнях - глава Минфина
|НБУ приветствует подписание многосторонней конвенции MLI
|Цены на автогаз в сетях АЗС замедлили рост 24 июля
Это интересно
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
|Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710
|BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber