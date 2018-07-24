НБУ приветствует подписание многосторонней конвенции MLI

Национальный банк приветствует подписание многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (многосторонняя конвенция MLI).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"После ратификации конвенции Верховной Радой Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта плана действий для борьбы с размыванием базы налогообложения и перемещением доходов за границу (план действий BEPS). А именно - шаг 6 (недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями) и шаг 14 (усовершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров)", - указано в нем.

Регулятор отмечает, что проблема оттока капитала из Украины является весомым риском для финансовой стабильности и, как следствие, сдерживает более активную либерализацию валютного регулирования, особенно в отношении операций физических лиц.

Поэтому введение более эффективного налогового регулирования в Украине путем имплементации части плана действий BEPS является одной из предпосылок окончательного перехода к свободному движению капитала, в соответствии с законом "О валюте и валютных операциях".

Однако, по мнению Нацбанка, кроме двух вышеупомянутых шагов из перечня плана действий BEPS, для поддержания финансовой стабильности нужно реализовать и другие не менее важные шаги: шаг 3 - раскрытие физическими лицами-резидентами своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют, и правила налогообложения таких компаний; шаг 4 - ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами и другие.

В то же время, по мнению НБУ, эффективно воплотить все указанные шаги возможно только при условии сотрудничества между налоговыми органами Украины и других государств.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Лондоне исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова подписала конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (многосторонняя конвенция MLI).