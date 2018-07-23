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Украина присоединилась к Многосторонней конвенции MLI
16:45 23.07.2018 |
Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
23 июля в Лондоне Маркарова подписала конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (многосторонняя конвенция MLI).
"Имплементация плана действий BEPS будет способствовать гармонизации международных налоговых правил с более чем 70 странами мира и создаст более прозрачную налоговую среду. Подписав конвенцию MLI, мы сможем внести необходимые изменения в существующие международные договоры об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами", - заявила Маркарова во время подписания соглашения.
Отмечается, что конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.
Следующим шагом является ратификация парламентом многосторонней конвенции MLI.
Как сообщали Українські Новини, ранее Маркарова подписала изменения в три соглашения между Украиной Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро.
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