Украина присоединилась к Многосторонней конвенции MLI

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

23 июля в Лондоне Маркарова подписала конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (многосторонняя конвенция MLI).

"Имплементация плана действий BEPS будет способствовать гармонизации международных налоговых правил с более чем 70 странами мира и создаст более прозрачную налоговую среду. Подписав конвенцию MLI, мы сможем внести необходимые изменения в существующие международные договоры об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами", - заявила Маркарова во время подписания соглашения.

Отмечается, что конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

Следующим шагом является ратификация парламентом многосторонней конвенции MLI.

Как сообщали Українські Новини, ранее Маркарова подписала изменения в три соглашения между Украиной Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро.