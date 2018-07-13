Перенос переговоров с МВФ на осень резко снизит шансы Украины привлечь очередной транш – бизнес сообщество

"Сегодня очень важно, чтобы сотрудничество было продолжено максимально быстро, и миссия МВФ приехала еще этим летом, а не в сентябре. В сентябре к имеющимся требованиям Фонда прибавится необходимость согласовывать госбюджет на следующий год, соответственно этот процесс может затянуться до 2019 года", - сказал президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), генеральный директор "Драгон Капитал" Томаш Фиала во время пресс-конференции в Киеве.
По словам главы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Романа Шпека, насущность вопроса возрастает и ввиду предстоящих в 2019 году выборов.
"Если МВФ не примет решения (о продолжении сотрудничества с Украиной – ИФ) до начала предвыборной кампании, то не было примеров, чтобы международные финансовые организации продолжали сотрудничество со странами в период такой кампаний", - сказал он.
Р.Шпек в унисон с Т.Фиалой добавил: "необходимо, чтобы требования МВФ были выполнены уже сейчас, чтобы на следующей неделе могла приехать миссия, подготовить отчет вместе с новым текстом меморандума, и представить эти документы на согласование членам совета директоров Фонда".
Как отметил Т.Фиала, прекращение сотрудничества с МВФ грозит дефолтом Украины в среднесрочной перспективе, поскольку у Министерства финансов отсутствует возможность привлечь недостающие $5 млрд без поддержки Фонда и получения очередного транша.
"На сегодня у Министерства финансов на счету более $1 млрд. Вместе с тем, на обслуживание внешнего госдолга к концу 2019 года требуется $6 млрд. Имеющийся $1 млрд будет израсходован до начала ноября, после чего на обслуживание внешнего долга с ноября по первый тур президентских выборов нужно еще $1,6 млрд, а до инаугурации (с ноября 2018 года) - $3 млрд. Если необходимые средства не будут привлечены в ближайшее время, то в середине избирательной кампании это точно будет невозможно", - сказал он.
Президент ЕБА при этом добавил, что вероятный дефолт будет иметь гораздо более существенные последствия для населения, нежели повышения тарифов на газ.
"Доля потребления газа домохозяйствами в потребительской корзине составляет 1,73%, тепла и горячей воды – 1,29%. Повышение цены на газ на 40% и, соответственно, цены отопления и горячей воды на 24% добавит только 1 процентный пункт к потребительской инфляции, и населению с низкими доходами это повышение должно быть компенсировано. В свою очередь возможный дефолт снизит доходы населения минимум на 20% без какой-либо компенсации, и больше всего потеряют люди с низкими доходами", - объяснил он.
Р.Шпек добавил, что на сегодняшний день цена непринятия решения очень высокая.
"Декапитализация корпоративного и банковского бизнеса, в случае обесценивания гривни, а также падение покупательской способности населения, все это приведет к тому, что те цифры, о которых мы говорили как признаки экономического роста – они будут полностью нивелированы", - подытожил он.
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