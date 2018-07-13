Перенос переговоров с МВФ на осень резко снизит шансы Украины привлечь очередной транш – бизнес сообщество

Перенос переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ) относительно завершения очередного пересмотра программы EFF резко снизит шансы Украины на привлечение очередного кредитного транша, считают представители бизнес сообщества.

"Сегодня очень важно, чтобы сотрудничество было продолжено максимально быстро, и миссия МВФ приехала еще этим летом, а не в сентябре. В сентябре к имеющимся требованиям Фонда прибавится необходимость согласовывать госбюджет на следующий год, соответственно этот процесс может затянуться до 2019 года", - сказал президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), генеральный директор "Драгон Капитал" Томаш Фиала во время пресс-конференции в Киеве.

По словам главы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Романа Шпека, насущность вопроса возрастает и ввиду предстоящих в 2019 году выборов.

"Если МВФ не примет решения (о продолжении сотрудничества с Украиной – ИФ) до начала предвыборной кампании, то не было примеров, чтобы международные финансовые организации продолжали сотрудничество со странами в период такой кампаний", - сказал он.

Р.Шпек в унисон с Т.Фиалой добавил: "необходимо, чтобы требования МВФ были выполнены уже сейчас, чтобы на следующей неделе могла приехать миссия, подготовить отчет вместе с новым текстом меморандума, и представить эти документы на согласование членам совета директоров Фонда".

Как отметил Т.Фиала, прекращение сотрудничества с МВФ грозит дефолтом Украины в среднесрочной перспективе, поскольку у Министерства финансов отсутствует возможность привлечь недостающие $5 млрд без поддержки Фонда и получения очередного транша.

"На сегодня у Министерства финансов на счету более $1 млрд. Вместе с тем, на обслуживание внешнего госдолга к концу 2019 года требуется $6 млрд. Имеющийся $1 млрд будет израсходован до начала ноября, после чего на обслуживание внешнего долга с ноября по первый тур президентских выборов нужно еще $1,6 млрд, а до инаугурации (с ноября 2018 года) - $3 млрд. Если необходимые средства не будут привлечены в ближайшее время, то в середине избирательной кампании это точно будет невозможно", - сказал он.

Президент ЕБА при этом добавил, что вероятный дефолт будет иметь гораздо более существенные последствия для населения, нежели повышения тарифов на газ.

"Доля потребления газа домохозяйствами в потребительской корзине составляет 1,73%, тепла и горячей воды – 1,29%. Повышение цены на газ на 40% и, соответственно, цены отопления и горячей воды на 24% добавит только 1 процентный пункт к потребительской инфляции, и населению с низкими доходами это повышение должно быть компенсировано. В свою очередь возможный дефолт снизит доходы населения минимум на 20% без какой-либо компенсации, и больше всего потеряют люди с низкими доходами", - объяснил он.

Р.Шпек добавил, что на сегодняшний день цена непринятия решения очень высокая.

"Декапитализация корпоративного и банковского бизнеса, в случае обесценивания гривни, а также падение покупательской способности населения, все это приведет к тому, что те цифры, о которых мы говорили как признаки экономического роста – они будут полностью нивелированы", - подытожил он.

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