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Помощь прежде всего: Евросоюз готовится к новым уступкам в диалоге с Киевом
Юбилейный саммит Украина-ЕС, который состоялся в понедельник, называют весьма успешным и в Брюсселе, и в Киеве. И не только потому, что лидеры смогли согласовать совместное заявление, впервые за последние три года.
Успехом для Киева стали также настроения в Брюсселе. В столице ЕС без устали подчеркивают, что они... довольны реформами в нашем государстве! Это подтверждает и документ - в заявлении саммита об успехе изменений сказано действительно немало.
Да, это идет вразрез с общественным мнением в Украине по этому вопросу. Да, это противоречит стереотипу об "усталости ЕС от Украины" (эта проблема действительно есть, просто в других странах региона тоже не все просто). Да, европейцам также хотелось бы большего - но в прошлом году у них были опасения, что Киев вообще остановит реформы перед выборами. И на фоне негативных ожиданий прогресс действительно есть. "Поэтому в этом году стакан точно наполовину полон, а не наполовину пуст", - верно подметил один из дипломатов.
Вот только новый подход несет также новые вызовы.
Впервые за последние годы в ЕС готовы снижать требования даже в святом для себя вопросе антикоррупции. И давать деньги Киеву практически без условий.
Что за деньги?
Многие из читателей помнят историю о том, как в конце прошлого года Украина потеряла 600 млн евро макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС. Речь идет о кредитных средствах - но по очень низкой, практически нулевой ставке.
Европейская МФД всегда сопровождается перечнем реформ, которые должно провести государство. Выполнили ряд заранее прописанных требований - получили деньги. Потерянный транш в 600 млн был частью большей программы МФД на сумму 1,8 млрд евро. Из нескольких десятков требований Украина не выполнила четыре - и по условиям контакта этого было достаточно, чтобы кредитная линия закрылась. Но в Еврокомиссии стремились все же помочь Украине, поэтому вскоре предложили открыть для нас еще одну кредитную линию.
Решение о "макрофине" на сумму 1 млрд евро было оперативно принято и 9 июня вступило в силу.
Осталась "мелочь": определить конкретные условия, при которых Киев получит деньги.
И еще один, очень важный момент: эти деньги должны поступить в Украину или очень скоро, еще до президентских выборов - или никогда.
"Время ограничено, так как программа МФД связана с программой МВФ, а она завершается в марте 2019 года. Поэтому наш план - согласовать условия, выполнить их и перечислить оба транша еще до марта", - пояснил ЕвроПравди вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ответственный за бюджетные вопросы.
Что за условия?
Вот тут начинается самое интересное.
На уровне закона ЕС определено, что будут два транша по 500 млн евро. А еще - что среди условий должны быть те, которые Украина не выполнила в прошлом году, когда потеряла 600 млн. А еще - что внимание должно уделяться борьбе с коррупцией. Но конкретный перечень требований, а также их распределение между траншами еще предстоит определить Еврокомиссии в консультации с государствами-членами.
"Сейчас мы работаем над конкретными условиями. Они будут касаться борьбы с коррупцией, реформирования госуправления и социальной сферы и других тем", - говорит Домбровскис. Он прогнозирует, что окончательное решение Брюссель примет за несколько недель, максимум - в сентябре; дальше кредитный договор должна ратифицировать ВР.
Но даже при самом быстром сценарии у Киева будет всего несколько месяцев на их выполнение. Реально ли требовать от Украины серьезных изменений за такой срок? Да еще и накануне выборов? Ответ очевиден - нет. И поэтому в Брюсселе порой звучит мнение: на этот раз стоит закрыть глаза и дать деньги, по сути, просто так.
Но есть проблема: что делать с требованиями по борьбе с коррупцией?
Дело в том, что в решении ЕС о миллиарде "макрофина" для Украины четко и однозначно прописано требование: Киев наконец должен запустить автоматическую проверку электронных деклараций, чтобы наказывать тех должностных лиц, которые врут о своих доходах. Это требование осталось еще от прошлой программы МФД, поэтому без его выполнения денег быть не должно. А это значит, что миллиард останется "на бумаге", Киев его не получит.
В скорый запуск системы проверки электронной декларации в Брюсселе не верит никто - даже те романтики, которые говорят о значительном прогрессе реформ в Украине.
Как спасти миллиард?
О том, как выйти из непростой ситуации, европейские чиновники предпочитают говорить только не под запись. "Без диктофона" они признают: сейчас ведется дискуссия о том, как снизить категоричность требований Евросоюза.
Всего в меморандуме о макрофинансовой помощи будет до двух десятков требований (суммарно на оба транша), рассказывает чиновник, причастный к этой работе. Но главная дискуссия ведется вокруг нескольких из них. Прежде всего - в сфере борьбы с коррупцией.
"Мы не хотим ставить те условия, которые невозможно выполнить. Конечно, нам хотелось бы более масштабных изменений. Но если политическая обстановка делает их невозможными, и при этом есть возможность сделать что-то менее масштабное, но все равно важное - то почему бы не быть реалистичным?" - объясняет собеседник.
Сейчас перед Еврокомиссией стоит задача убедить столицы влиятельных государств-членов в том, что уступки необходимы. Ведь среди них есть те, которые не готовы к компромиссам, когда речь идет об антикоррупциии. "Часть стран-членов против того, чтобы наши требования опускались слишком низко. Но мы должны быть реалистами и учитывать предвыборный период", - пересказывает еврочиновник ход дискуссий, продолжающихся по этому поводу.
К тому же в европейских столицах могут напомнить, что Еврокомиссия уже закрыла глаза на другую тему, которая считалась "неприкосновенной".
Ведь еще одна причина срыва транша МФД на 600 млн евро в прошлом году - проблема леса-кругляка. Отмена экспортного моратория, который противоречит Соглашению об ассоциации, было одним из требований предыдущей программы помощи. Как сообщала ЕвроПравда, среди требований новой программы помощи "леса" уже не будет.
С этим страны-члены в конце концов согласились. Но "простить" Киеву еще и антикоррупцию готовы не все.
Пределы компромисса
Итак, переговоры продолжаются. И реальным пока представляется вариант, когда Киев получит только первый транш в полмиллиарда евро, а второй - сгорит, так же, как произошло в прошлом году. Для этого запуск системы проверки электронной декларации запишут как требования ко второму траншу.
Зато в первом транше оставят не менее важное, но достаточно "безопасное" требование о запуске Высшего антикоррупционного суда (ВАС).
Дело в том, что в успешном запуске ВАС Брюссель достаточно уверен. Руководство ЕС лично спрашивало Порошенко по этому поводу - и услышало обещания, которые им показались достаточными.
"В частности, мы получили четкие заверения от президента, что поправку к закону об антикоррупционном суде должны одобрить уже в четверг. Теперь ждем выполнения этих планов", - рассказал один из чиновников в разговоре не под запись.
Таких четких обещаний от Порошенко прозвучало немного.
К примеру, есть еще одно крайне важное для ЕС требование, по поводу которого украинский лидер воздержался от конкретики - это требование Евросоюза об отмене нормы закона, по которой антикоррупционные активисты должны подавать е-декларации на равных с государственными служащими. Законопроект об отмене этой нормы лежит в парламенте без движения.
"Что касается е-деклараций активистов, то мы не получили ни одного заверения, что эта поправка вообще когда-нибудь будет одобрена", - констатировал собеседник.
А значит, если это требование включат в меморандум о МФД - то оно не должно быть условием первого транша. Иначе договор о "миллиарде евро от ЕС" окажется мертворожденным - Украина не получит от него ни цента.
А это не интересно ни Киеву, ни Брюсселю.
Поскольку последний сейчас действительно стремится помочь украинскому правительству - но не может прыгнуть выше своей головы.
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